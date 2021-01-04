Пенсионный возраст для женщин увеличат в 2021 году: названа дата

В Украине с 1 апреля 2021 года пенсионный возраст для женщин увеличится с 59,5 до 60 лет. Это станет последним этапом ужесточения требований, который начали реализовывать еще в 2011-м.

Об этом говорится в заявлении Пенсионного фонда Украины. "В 2020 году пенсионный возраст для женщин до 1 апреля составляет 59 лет, с 1 апреля – 59 лет и 6 месяцев. С 1 апреля 2021 года пенсионный возраст для женщин составит 60 лет", – говорится в сообщении.

Отметим, после 2021-го повышение пенсионного возраста не предусмотрено. С другой стороны, часть украинцев, как женщин так и мужчин, будут выходить на заслуженный отдых в 63 или 65 лет. Это связано с ужесточением требованием по стажу.

Отметим, в Украине пенсионный возраст один из самых низких в Европе. Во многих соседних странах возраст выхода на заслуженный отдых уже повысили до 63-65 лет. Вместо пересмотра правил для всех с 2017 года действуют гибкие правила: те, кто не выполнил требования по стажу, будут выходить на заслуженный отдых позже. А остальные могут, как и прежде, получать пенсию с 60 лет.

Как уже писал OBOZREVATEL, повышение пенсий в марте должно составить около 11%. К примеру, при пенсии в 3,5 тыс. грн размер прибавки может составить около 385 грн. При переносе решения с марта, например, на декабрь украинцы потеряют 3,4 тыс. грн.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.