Как не допускать отчислений с пенсии: в ПФУ дали разъяснение

Чтобы избежать переплат пенсий, а вследствие этого и отчислений по ним, пенсионерам необходимо внимательнее относиться к своим обязанностям и знать, что излишне полученные средства подлежат возврату. Об этом информирует Главное управления Пенсионного фонда в Киевской области.

Как говорится в сообщении, одной из основных причин возникновения переплат пенсий по вине пенсионера является несвоевременное уведомление органов Пенсионного фонда о трудоустройстве. Если пенсионер работает, это влияет на его право на доплаты, надбавки и повышения.

В частности, если пенсионер устраивается на работу, ему не предусмотрен перерасчет пенсии в случае увеличения размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, для вычисления минимального размера пенсии или доплаты за сверхнормативный страховой стаж. Соответственно, если пенсионер не уведомил о своем трудоустройстве и пенсия ему была выплачена с учетом проведенной по указанной причине индексации, с такой пенсии будет произведено отчисление на сумму индексации.

Также, неработающим пенсионерам, имеющим на своем содержании детей до 18 лет, устанавливается надбавка в размере 150,00 грн. В случае трудоустройства получателя пенсии выплата указанной надбавки прекращается. А вот если неработающий пенсионер, который получает пенсию по выслуге лет, устраивается на работу по специальности, дающей право на назначение данного вида пенсии, то выплата пенсии ему вообще должна прекратиться.

Чиновники ПФУ напоминают, что при назначении (перерасчете) пенсии лицу сообщается об обязанности в случае трудоустройства предоставить данные об этом в органы Пенсионного фонда в течение 10 дней. Если пенсионер самостоятельно не сообщает о данном факте, о нем все равно станет известно, поскольку систематически осуществляется сверка данных с государственными реестрами общеобязательного государственного соцстрахования и выявляется факт трудоустройства.

Однако бывают ситуации, когда на дату сверки уже начисляется сумма излишне выплаченных пенсионных средств, если пенсионер вовремя не сообщил своем трудоустройстве. Согласно статьи 50 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", суммы пенсий, излишне выплаченные вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера или предоставления страхователем недостоверных данных, могут быть возвращены пенсионером добровольно либо взыскиваются на основании решений территориальных органов Пенсионного фонда или в судебном порядке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2020 году Министерство финансов нашло 2,5 млн нарушений во время проверки получателей социальной помощи и других выплат из бюджета.