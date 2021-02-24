Пенсионерам в Украине недодадут по 1200 грн: для кого перенесли перерасчет

Украинские пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет потеряют по 1200 грн из-за того, что Кабмин решил перенести повышение их выплат на три месяца.

Это следует из решения правительства, согласно которому прибавку перенесли с июля на октябрь. Главная причина – сэкономить на пенсионном обеспечении части украинцев. Стоит отметить, что размер прибавки составит около 400 грн.

Сейчас доплату получают те украинцы, которым исполнилось 80 лет еще в прошлом году или раньше. Они могут рассчитывать на помощь в размере около 500 грн. В Кабинете министров анонсировали постепенное расширение количества украинцев, которые могут претендовать на такую доплату. В 2021-м – для 75+.

К слову, несмотря на перенос доплат, пенсии могут вырасти в марте в рамках другой программы – осовременивания. Как уже писал OBOZREVATEL, она коснется около 8 млн человек, а средний размер надбавки составит 308 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL: