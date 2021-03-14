Пенсии в Украине резко упадут: выплаты будут в два раза меньше

Украинцы на пенсии получают около 28,7% последней зарплаты. Постепенно эта цифра снизится до 18%. К примеру, с зарплатой в 10 тыс. грн сейчас можно получать около 2,87 тыс. грн, а в 2055-м при таких же условиях уже 1,8 тыс. грн.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. "Таким показателям есть объяснение: взносы оплачивают 13,2 млн наемных работников, а пенсии получают 11,2 млн пенсионеров", – отметила министр соцполитики Марина Лазебная.

И это еще относительно позитивный прогноз. Премьер-министр Денис Шмыгаль вовсе считает, что через 15 лет украинцы (если ничего не изменить) вообще не будут получать пенсии. Причина все та же – демографическая ситуация.

"Будет мало работоспособных и много пенсионеров. Соотношение будет 1 к 2. Придется в два раза увеличить налоги, чтобы можно было содержать пенсионеров. Компании уже не хотят увеличивать налоги. Увеличение в два раза невозможно. Мы не сможем через лет 15 платить пенсии будущим пенсионерам. Это простая математика", – сказал премьер.

Почему пенсии будут сокращаться?

с 2017-го сократили "стоимость" каждого года стажа . В результате все пенсионеры по новым правилам получают выплату на 26% ниже;

в 2000-х ужесточили требования к стажу: в него перестали засчитывать период обучения, время, когда сотрудник "числился", но не получал зарплату и т.д;

в 2016-м в два раза сократили единый соцвзнос (ЕСВ) с зарплаты – он пополняет бюджет Пенсионного фонда;

демографическая ситуация в стране ухудшается: работающих становится меньше, а число пенсионеров (в процентном соотношении) растет;

в Украине низкие зарплаты, большой уровень теневой экономики.

Как уже писал OBOZREVATEL, при пенсии в 3,5 тыс. грн размер прибавки может составить около 385 грн. При переносе решения с марта, например, на декабрь украинцы потеряют 3,4 тыс. грн.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.