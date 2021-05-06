Пенсии в Украине повысят на 850 грн через несколько месяцев, но не всем: чего ждать

В Украине с 1 июля 2021-го пересчитают прожиточный минимум (ПМ) для всех категорий, в том числе и пенсионеров. В результате минимальная пенсия увеличиться на 85 грн, до 1854 грн. В то же время те украинцы, которые получали в пять раз больше средней зарплаты, могут рассчитывать на прибавку в размере 850 грн благодаря повышению максимальной пенсии.

Это следует из утвержденного бюджета Пенсионного фонда на 2021 год. Так, согласно закону, прибавка коснется большинства украинцев старше 60 лет. Так:

минимальная пенсия не может быть меньше прожиточного минимума, в то же время прибавка за стаж сверхнормы составляет 1% от ПМ;

максимальная пенсия не может быть больше 10 прожиточных минимумов (исключение действует для судей).

удьи по закону имеют право на неограниченный размер пенсии. Она составляет до 80% зарплаты. Простые украинцы получают меньше 35% зарплаты и при этом размер их выплаты ограничен 10 прожиточными минимумами. Сейчас это 17 690 грн.

В формуле среднюю зарплату за три прошедших года умножают на соотношение собственной зарплаты к средней, на количество отработанных лет и на 1%.

Как уже писал OBOZREVATEL, при пенсии в 3,5 тыс. грн размер прибавки может составить около 385 грн. При переносе решения с марта, например, на декабрь украинцы потеряют 3,4 тыс. грн.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.