Пенсии в Украине повысят на 500 грн: названа дата
В Украине после повышения минималки до 6,5 тыс. грн в декабре 2021 года украинцы, которые выполнили требования по стажу и достигли возраста 65 лет, будут получать пенсию в размере от 2600 грн (на 500 грн больше, чем сейчас).
Об этом говорится в законе об Обязательном общегосударственном пенсионном страховании. Право на 40% от минимальной зарплаты имеют права те, кто:
достиг возраста 65 лет;
выполнил требования по стажу (30 лет для женщины и 35 лет для мужчин).
Ученая Лидия Ткаченко отмечает: с учетом, что в следующем году власти обещают сделать доплату в 500 грн всем, кто имеет достаточно стажа и достиг возраста 75 лет, такое повышение затронет незначительное количество украинцев.
Как будут повышать пенсию в 2021 году
С 1 марта – индексация пенсий. Ее параметры определят в феврале, поскольку индекс, на который повышать пенсию, считается 50% роста за предыдущий год заработной платы в стране и инфляции.
В апреле состоится автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров.
В июле повысят выплаты пенсионерам 75 лет, имеющих стаж 20 лет (для женщин) и 25 лет (для мужчин) – на 400 грн. Это повышение коснется 1 млн пенсионеров.
В июле будет повышен прожиточный минимум. В Украине пересчитают все надбавки к пенсиям, все сверхурочные надбавки за стаж.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Украине пенсии с 2021 будут ежегодно индексировать 1 марта, а отдельные категории граждан получат компенсационные выплаты.
Так, после выхода на пенсию украинцы будут получать по две выплаты, а из своих зарплат будут платить дополнительный взнос. Такое нововведение должны разработать до конца 2020 года.
Если человек имеет не менее 15 лет страхового стажа, но его недостаточно для выхода на пенсию, то он имеет право на временную социальную помощь от государства.