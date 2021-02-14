Пенсии в Украине повысят на 500 грн: названа дата

В Украине после повышения минималки до 6,5 тыс. грн в декабре 2021 года украинцы, которые выполнили требования по стажу и достигли возраста 65 лет, будут получать пенсию в размере от 2600 грн (на 500 грн больше, чем сейчас).

Об этом говорится в законе об Обязательном общегосударственном пенсионном страховании. Право на 40% от минимальной зарплаты имеют права те, кто:

достиг возраста 65 лет;

выполнил требования по стажу (30 лет для женщины и 35 лет для мужчин).

Ученая Лидия Ткаченко отмечает: с учетом, что в следующем году власти обещают сделать доплату в 500 грн всем, кто имеет достаточно стажа и достиг возраста 75 лет, такое повышение затронет незначительное количество украинцев.

Как будут повышать пенсию в 2021 году

С 1 марта – индексация пенсий. Ее параметры определят в феврале, поскольку индекс, на который повышать пенсию, считается 50% роста за предыдущий год заработной платы в стране и инфляции.

В апреле состоится автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров.

В июле повысят выплаты пенсионерам 75 лет, имеющих стаж 20 лет (для женщин) и 25 лет (для мужчин) – на 400 грн. Это повышение коснется 1 млн пенсионеров.

В июле будет повышен прожиточный минимум. В Украине пересчитают все надбавки к пенсиям, все сверхурочные надбавки за стаж.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Украине пенсии с 2021 будут ежегодно индексировать 1 марта, а отдельные категории граждан получат компенсационные выплаты.