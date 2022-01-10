Пенсии в Украине получат не все: какой будет выплата, если нет стажа

В Украине с января 2022-го ужесточились требования для выхода на пенсию в 60 лет. Вместо 28 лет теперь нужно иметь как минимум 29 лет стажа. Те, кто не выполнит это требование, должны будут работать до 63 или 65 лет. А украинцы, которые никогда не работали официально, и вовсе не могут рассчитывать на пенсию – им после 65 лет выдадут лишь "соцпомощь".

Это следует из закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". К слову, требования к стажу будут расти и дальше – с 2023 года на пенсию в 60 лет выйдут только те, у кого есть 30 лет стажа.

Украинцы, у которых нет официального стажа, согласно закону не получают пенсию. Указывается, что на пенсионные выплаты они просто не имеют права. Вместо этого установлена "государственная помощь".

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Ее размер рассчитывается, исходя из прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. По состоянию на январь-2022 он установлен на уровне 1934 грн, а с июля вырастет до 2027 грн.

При этом пожилые люди, которые не имеют права на пенсию, также не могут получать надбавки за возраст (300-500 грн в месяц). Эти выплаты доступны только тем, кто имеет полный стаж (35 лет для мужчин и 30 для женщин).

Украинцы, у которых не хватает стажа (меньше 29 лет) для выхода на пенсию в 60, могут стать пенсионерами в 63 года. Однако для этого понадобится не меньше 19 лет стажа.

В случае, если у такого человека по достижении 63 лет все равно не набирается 19 лет стажа, то с этого возраста он начнет получать минимальную пенсию. Она, как и "государственная помощь" установлена на уровне 1934 грн (до июля-2022).

Недостающий стаж можно купить

В случае, если время до пенсии еще есть, а официальной работы нет, страховые взносы можно платить самостоятельно. Каждый месяц, за который уплачен такой взнос, будет засчитываться в общий страховой стаж.

Сейчас минимальный страховой взнос за месяц составляет 1430 грн. Это 22% от минимальной зарплаты. С 1 октября 2022 года минимальный взнос вырастет до 1474 в связи с ростом минималки до 6700 грн.

Если времени до пенсии уже не осталось, а стаж нужен, его можно докупить. Цена составляет 44% минимальной зарплаты. Сейчас это 2 860 грн. То есть год стажа обойдется более чем в 30 тыс. грн.

Чтобы это сделать, нужно заключить договор о добровольном участии в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования. Для этого следует обратиться в налоговую по месту жительства.

Оплатить счет необходимо в течение 10 календарных дней после подписания соглашения. Для покупки стажа потребуются такие документы:

заявление;

копия трудовой книжки (или электронная трудовая);

выписка из системы персонифицированного учета (ОК-5);

копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января 2022 года повысили пенсии ликвидаторам катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также выплаты родителям, жене (мужу) защитников, погибших в зоне проведения АТО/ООС. Для чернобыльцев средняя прибавка составила 2,9 тыс. грн.