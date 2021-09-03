Украинцев ждет пять повышений пенсий: кому доплатят в 2022 году

В Украине в 2022 году планируют провести пять этапов повышения пенсий. Перерасчет коснется практически каждого пенсионера. Кроме того, планируется ввести доплаты для пенсионеров старше 70 лет.

Об этом сообщило Министерство социальной политики на официальном сайте. Так, уже сейчас в Кабинете министров готовят бюджет страны на следующий год. В нем предусматривают расходы и на социальные выплаты, их индексацию.

Согласно опубликованному графику, в 2022 году:

с 1 января пересчитают пенсию украинцам-ликвидаторам Чернобыльской катастрофы с инвалидностью;

с 1 марта проведут общую индексацию пенсий для примерно 10 млн пенсионеров (всего в Украине на заслуженном отдыхе находятся 11,4 млн человек). Также в этом месяце повысят компенсации украинцам старше 75 лет;

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с 1 июля пересчитают прожиточный минимум: в результате вырастут максимальная, минимальная пенсии и надбавки за стаж сверх нормы;

с 1 октября повысится минимальная пенсия для тех, кто выполнил требования по стажу и достиг возраста 65 лет;

с 1 декабря повысят прожиточный минимум, а вместе с ним минимальные, максимальные пенсии и надбавки.

Еще одно предложение Минсоца - расширение программы ежемесячных доплат пожилым гражданам на пенсионеров в возрасте от 70 до 75 лет, что позволит повысить доходы дополнительно 1,5 млн пенсионеров.

"Эти предложения, а также принятие Верховной Радой Украины правительственного законопроекта № 4668 позволят впервые после 2014 года охватить программой повышения все категории пенсионеров", – говорится в сообщении Минсоца.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.

Также сообщалось, что минимальную пенсию некоторым украинцам повысили до 6000 грн.