Пенсии в Украине пересчитают еще раз через несколько недель: кого коснется

В Украине с 1 апреля проведут перерасчет пенсий для тех, кто продолжил работать после выхода на заслуженный отдых. Повышать будут размер самой выплаты и прибавку за стаж.

Об этом говорится в законе Об общеобязательном государственном пенсионном страховании. Всего в Украине около 2,7 млн работающих пенсионеров. Размер пенсии им пересчитывают 1 апреля любого года при условии, что у них набралось 24 месяца дополнительного стажа.

Как повышаются пенсии:

если выполнили требования по стажу (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин) – пенсию повышают на 2% прожиточного минимума (надбавка за стаж, 35,3 грн);

сам размер "чистой" пенсии увеличивается на 2%. К примеру, если ваш расчетный размер пенсии составляет 6000 грн, то после 24 месяцев дополнительного стажа повышение составит 120 грн.

"Органы Пенсионного фонда ежегодно с 1 апреля без дополнительного обращения лица проводят перерасчет пенсии тем лицам, которые на 1 марта года, в котором осуществляется перерасчет, получили право на проведение перерасчета", – говорится в законе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 июля прожиточный минимум для нетрудоспособных повысят на 85 грн. В результате минимальная пенсия увеличится на 85 грн до 1854 грн, а максимальная – на 850 грн до 18 540 грн.