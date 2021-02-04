Пенсии в Украине должны быть почти в два раза выше: Минсоц показал реальную цифру

В Украине реальный прожиточный минимум для пенсионера составляет 3370 грн, при этом минимальная пенсия находится на уровне всего лишь 1769 грн.

Как говорится в данных Минсоца, даже с учетом устаревшей методике расчета, прожиточный минимум должен быть почти в два раза больше, чем действующий. Минимальная пенсия устанавливается в размере прожиточного минимума для неработоспособных.

При этом в бюджет страны закладывают устаревшие цифры. Если реальный прожиточный минимум на пенсионера составляет 3370 грн, то в бюджете – всего лишь 1769 грн. Все пенсионеры, которые получают пенсию ниже реального прожиточного минимума, находятся за чертою бедности.

По действующим правилам, прожиточный минимум определяют как сумму стоимостей соответствующих наборов продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг. Но такую методику активно критикуют эксперты.

"Если продукты питания можно объективно рассчитать в количественном измерении с точки зрения пользы для человека, достаточности, то остальные составляющие, непродовольственные товары и услуги, очень сложно обосновать, – говорит заведующая сектором исследований уровня жизни населения НАН Украины Людмила Черенько. – Сколько их нужно, на какой срок? Такие подсчеты часто и приводят к искажению реального наполнения прожиточного минимума".

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