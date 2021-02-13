Пенсии в Украине будут назначать по-новому, но не всем: как посчитают стаж

В Украине изменили порядок учета стажа при расчете пенсий для тех украинцев, которые работали на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей до 2004 года.

Об этом говорится в постановлении правления Пенсионного фонда №21-1, которое вступило в силу с конца января 2021-го. Теперь, согласно новой процедуре, подтверждать периоды работы, которые засчитываются в трудовой стаж для начисления пенсии, нужно будет также и лицам, работавшим в период до 1 января 2004 года на предприятиях, расположенных на временно оккупированной территории, и если в трудовой книжке есть записи с исправлением или недостоверные или неточные записи о периодах работы.

До внесения изменений такое подтверждение требовалось лишь для назначения пенсии на льготных условиях или за выслугу лет в случае ликвидации предприятия, учреждения, организации без определения правопреемника.

Такая функция возложена на специальные комиссии, которые создаются при главных управлениях Пенсионного фонда Украины.

С заявлением о подтверждении стажа работы заявитель может обратиться к любому территориальному органу Пенсионного фонда независимо от территории обслуживания этого органа. Примечательно, что к форме Заявления о подтверждении стажа работы, который согласно внесенным изменениям изложен в новой редакции, добавился новый документ – Акт опроса свидетеля.

Как уже писал OBOZREVATEL, при пенсии в 3,5 тыс. грн размер прибавки может составить около 385 грн. При переносе решения с марта, например, на декабрь украинцы потеряют 3,4 тыс. грн.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.