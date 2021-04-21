Пенсии в Украине будут доставлять по-новому: кто в зоне риска и сколько сэкономят

Уже с 1 сентября большинство украинцев начнут получать пенсии через банки. Соответствующее постановление одобрил Кабинет министров. Лишь небольшой категории граждан продолжат приносить пенсии домой, но делать это будет, вероятно, уже не "Укрпочта".

Чем это выгодно государству, а кто может пострадать от перехода – узнавал OBOZREVATEL.

Через "Укрпочту" получают пенсии около 3,5 млн пенсионеров. Большинство из них будут вынуждены перейти на обслуживание в банковские учреждения до 1 сентября. Получать пенсию домой смогут только:

люди с инвалидностью I группы;

лица, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянном постороннем уходе;

лица, достигшие 80-летнего возраста;

получатели государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и пособия по уходу.

Фактически, доставка станет возможной только для тех, кто по объективным причинам не может сам съездить за пенсией.

Если раньше пенсии по домам разносила только "Укрпочта", то сейчас того, кто будет предоставлять услугу, выберут путем тендера. И далеко не факт, что именно "Укрпочта" предоставит лучшие условия.

В Минсоцполитики отмечают, переход на банки для большинства пенсионеров принесет много преимуществ:

"Получение пенсий и денежной помощи через текущие счета в банках позволит получателю в любое время иметь информацию о фактических суммах перечисленных ему пенсий и пособий, проверять их, иметь возможность документально подтвердить перечисленные суммы за любой период в случае необходимости или в спорных ситуациях. Такой механизм способствует прозрачности и подконтрольности выплаты пенсий и пособий", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Но эксперты сходятся во мнении, причина изменения системы доставки лежит не в преимуществах, а в конфликте между Минсоцполитики и "Укрпочтой". С изменением руководства предприятие систематически поднимает тарифы на доставку пенсий для Пенсионного фонда. Кроме того, в соответствии с условиями доставки, оплата за услугу растет вместе с ростом пенсий.

Экс-министр соцполитики Андрей Рева отмечает, подобная система не совсем справедливая: "Стоимость доставки всегда зависела от размера пенсии, которую доставляют. Согласитесь, что если пенсионеру добавили даже одну купюру, процесс доставки от этого не дорожает. Но никогда ни Минсоцполитики ни Пенсионный фонд не ставили вопрос об отказе от услуг "Укрпочты". Все поменялось, когда новое руководство "Укрпочты" начало регулярно требовать увеличения оплаты услуг. Вместо того, чтобы поменять руководство предприятия и оставить все как есть, правительство принимает решение передать доставку пенсий кому-то другому, когда у нас есть предприятие, которое может это делать".

После последнего повышения тарифов "Укрпочта" получает 1,3% от доставленной суммы в городах, а в селах и пгт – 2,65%.

Как сообщает Рева, в среднем одна доставка обходится Пенсионному фонду в 69 грн. За 3,5 млн пенсионеров это примерно 241,5 млн грн в месяц. В то же время уполномоченные банки за зачисление пенсии денег у ПФУ не берут вообще.

На первый взгляд кажется, что доставка "Укрпочтой" требует больше затрат. Но, далеко не всегда. Дело в том, что в большинстве случаев пенсии домой почтальоны не приносят, особенно в городах. Если человек не имеет проблем со здоровьем – он должен сам прийти за пенсией на почту. Для пенсионера это так же, как пойти в банк. Фактически услуга доставки пенсий обходиться почти как доставка посылки курьером, только в большинстве случаев пенсионеры доставляют эти деньги от почты сами.

Сколько пенсионеров продолжат получать пенсию дома – пока неизвестно. Но можно предположить, что когда пенсии переведут в банки, как минимум половину месячной оплаты за доставку "Укрпочте" ПФУ сможет экономить.

По мнению Ревы, рыска, что пенсии перестанут доставлять – нет: "Граждане пусть не переживают. Они будут получать пенсии в любом случае. Сейчас доступ к банковским услугам – это для многих не проблема. Даже в территориальных громадах должны открываться банковские отделения. Та и терминалы есть во многих местах. Это не такая проблема, как 25 лет назад".

В то же время, далеко не все граждане могут легко освоить работу с банкоматом. К тому же, если в селе все-таки нету банкомата, и за деньгами придется раз в месяц ездить в город или пгт – пенсионеры понесут дополнительные расходы, что в условиях небольших пенсий в селах будет очень болезненно.

"Льготный проезд для пенсионеров уже практически не работает. - говорит эксперт в сфере пенсионного обеспечения, ведущий научный исследователь Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи НАН Украины Лидия Ткаченко. – Потому для пенсионеров, которые получают 2-3 тыс, и 10 грн – это лишние нежелательные траты".

Идея, чтобы один человек ездил в город с несколькими картами и снимал деньги за всех – так же не очень хорошая. Людям придется сообщить кому-то свой код, это нарушает условия конфиденциальности.

Поскольку в селах люди часто делают покупки в небольших точках, на рынках, в зонах стихийной торговли, им необходимо обеспечить условия, как максимально комфортно обналичить деньги, считает Ткаченко.

"Местной власти нужно побеспокоиться, чтобы в громаде были такие места, где человек может снять деньги наличными. Во многих магазинах уже есть возможность снять деньги на кассе. Потому это не обязательно должно быть отделение банка. Его могут заменить розничные точки. Но над тем, чтобы они были на местах нужно работать", – говорит она.

По началу пенсионеры действительно могут столкнуться с трудностями в работе с банками. Особенно, если раньше не имели с ними дела. Но те, кто в силу обстоятельств не может получать пенсию самостоятельно, продолжить получать ее на дому. А если Пенсионный фонд и местная власть должным образом включаться в работу, то и остальные пенсионеры трудностей от перехода в банки тоже не заметят.