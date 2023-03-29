Пенсии украинцам пересчитают: кто и сколько будет получать с апреля

В Украине с 1 апреля пересчитают пенсии тем, кто продолжил работать. Повышение составит примерно около 2%. Чем выше зарплата, тем больше может быть повышение.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. С апреля ежегодно будут повышать пенсию украинцам, которые продолжили работать на заслуженном отдыхе. По последним данным Пенсионного фонда, это около 2,7 млн человек. Закон гарантирует перерасчет пенсий в связи с увеличением стажа при условии, если стаж вырос как минимум на два года.

То есть тем работающим пенсионерам, которым не произвели перерасчет в апреле прошлого года, при наличии как минимум 24 месяцев стажа пенсию повысят с апреля этого года. Повышенный размер пенсии украинцы получат уже в последующих месяцах (за апрель надбавку начислят задним числом).

Повышение происходит автоматически – обращаться в Пенсионный фонд не нужно. А сам размер повышения зависит от того, какая у вас была пенсия. Например, если сейчас у вас есть 35 лет стажа и пенсия, рассчитанная по формуле, составляет 9 тыс. грн (у вас была высокая белая зарплата), после перерасчета вы можете претендовать на выплату в размере 9 514 грн. Однако для большинства украинцев прибавка будет менее существенной.

Например, с пенсией 5 тыс. грн прибавка может составить около 285 грн в месяц. Напомним, что украинцы, которые официально получают минимальную зарплату, смогут на заслуженном отдыхе претендовать только на минимальную пенсию. Ее размер сейчас составляет всего 2093 грн.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине далеко не все 60-летние могут рассчитывать на то, чтобы вовремя выйти на заслуженный отдых. Это зависит от стажа. Кто не выполнил норму, будет работать до 63 или 65 лет.

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