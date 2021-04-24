Пенсии украинцам могут назначать автоматически: опубликована инструкция

Украинцы могут через портал Пенсионного фонда заранее подать заявку о назначении выплаты. Когда придет время получать пенсию, фонд пришлет СМС.

Об этом говорится в опубликованной справке ПФУ. "Предоставленную информацию будет заблаговременно проверено, и при достижении пенсионного возраста вы получит СМС-сообщение или сообщение в личном кабинете", – говорится в справке.

Как подать заявку на автоматическое назначение пенсии:

авторизуйтесь на портале Фонда с помощью квалифицированного электронной подписи (КЭП);

заполните анкету-заявление (в частности информацию о себе, данные относительно выбранного; способа выплаты назначенной пенсии и получения пенсионного удостоверения);

прикрепите сканированные копии документов (обязательные и те, которые считаете; необходимым предоставить для подтверждения права на доплаты и льготы);

подпишите анкету-заявление КЭП;

пришлите анкету-заявление в орган Фонда.

По состоянию на 13 апреля 2021 подано 80,3 тысячи анкет-заявлений на автоматическое назначение пенсии, из которых обработано 98,8%.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине уже 15 лет существуют механизмы, которые помогут обеспечить гражданам безбедную старость и даже выйти на пенсию миллионерами. Однако очень незначительный процент украинцев пользуются такими механизмами.