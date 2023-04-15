Пенсии судей за год выросли до 97,7 тыс. грн, а большая часть украинцев получает до 3 тыс. грн в месяц 

В Украине пенсии судей с апреля 2022-го до апреля 2024-го увеличились на 5,3 тыс. грн и составили 97,7 тыс. грн в месяц. При этом по последним данным большая часть украинцев на заслуженном отдыхе получают пенсию в размере до 3 тыс. грн.

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Это следует из данных отчета ПФУ, который есть в распоряжении OBOZREVATEL. В своих пресс-релизах Пенсионный фонд перестал указывать размер пенсий судей, однако в отчетах фонда все еще указывают отдельной строкой размер выплат для судей в отставке. Их пенсия по законну называется "пожизненным содержанием", однако деньги также выплачиваются из бюджета ПФУ.

Всего по состоянию на апрель 2023-го пенсии получают 10 млн 697 тыс. украинцев. За год число пенсионеров сократилось на 96 тыс. Средняя пенсия по стране составляет 5,2 тыс. грн. Однако большая часть пенсионеров (3,1 млн) получают выплаты в размере до 3 тыс. грн. От 3 тыс. до 4 тыс. грн получают 2,2 млн украинцев на заслуженном отдыхе.

Средняя пенсия по инвалидности составила 4,2 тыс. грн, а пенсия по выслуге лет (ее могут воспользоваться льготные категории, например, шахтеры) по состоянию на 1 апреля 2023-го составила 9,1 тыс. грн.

Около 2,7 млн пенсионеров продолжают работать на заслуженном отдыхе. Их средняя пенсия составляет 5,4 тыс. грн. Социальная пенсия (ее получают те, кто не имеет достаточно стажа) – 2,4 тыс. грн.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине части пенсионеров могут урезать размер выплат. Речь идет о тех людях, которые получают пенсии, трудоустроились и не сообщили об этом в течение 10 дней в Пенсионный фонд.

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