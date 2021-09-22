Пенсии, субсидии и помощь малоимущим: Дія запустит новые онлайн-услуги

На портале Дія до конца 2021 года появится возможность оформлять социальные выплаты. Пилотный проект будет запущен в двух областях – Киевской и Житомирской. Речь идет о более 10 услугах, в том числе о пенсиях, судсидиях и соцпомощи малообеспеченным.

Об этом сообщается на сайте Министерства цифровой трансформации Украины. Соответствующее постановление было принято правительством.

В ведомстве уточнили, что после нововведения не нужно будет собирать множество документов и ходить в разные учреждения. Достаточно будет заполнить заявку на портале Дія.

В рамках проекта планируется уже в этом году создать необходимый для этого Реестр тех, кто предоставляет социальные услуги, и их получателей.

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Более точных сроков запуска в министерстве не уточнили. Также неизвестно, когда и на какие области проект будет расширен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце августа в приложении Дія для всех украинцев стала доступна услуга по получению COVID-сертификатов. С 1 июля эта возможность работала только в тестовом режиме, который продлился почти два месяца.