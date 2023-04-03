Пенсии пересчитали с апреля: кто получит на 400 грн больше

В Украине с 1 апреля пересчитали пенсии для тех, кто продолжил работать на заслуженном отдыхе. По закону они имеют права на перерасчет выплат с учетом повышения стажа. На 400 грн больше смогут получать те украинцы, которые до повышения имели 35 лет стажа и пенсию в размере 7000 грн.

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Такой перерасчет происходит ежегодно и гарантирован 42-й статьей закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Право на перерасчет имеют те украинцы, которые по состоянию на март получили как минимум 24 месяца дополнительного стажа.

Предположим, что украинец с 35 годами стажа заработал на пенсию в размере 5000 грн. После перерасчета сможет рассчитывать на пенсию в размере 5285 грн. Для того, чтобы узнать, какую пенсию вы можете получить после перерасчета, умножьте свой стаж на расчетный размер заработка из формулы расчета пенсии.

Чем выше у вас пенсия на данный момент, тем большим может быть размер прибавки. Допустим, если на данный момент ваша пенсия составляет 7 тыс. грн, после перерасчета прибавка может составить 400 грн, а пенсия будет около 7400 грн.

Отметим, самое масштабное повышение пенсий в Украине провели в марте 2023-го. Размер прибавки составил около 20% и для каждого украинца был индивидуальным. Чем выше пенсия, тем больше прибавка. Важно при этом добавить, что каждый украинец может сам рассчитать свой будущий размер выплаты. Размер зависит от зарплаты и стажа.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине далеко не все 60-летние могут рассчитывать на то, чтобы вовремя выйти на заслуженный отдых. Это зависит от стажа. Кто не выполнил норму, будет работать до 63 или 65 лет.

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