Пенсии отдельным украинцам хотят пересчитать: Кабмин готовит новшество

Кабинет министров одобрил план мероприятий, связанных с 35-й годовщиной Чернобыльской катастрофы. Минсоцполитики, Пенсионный фонд, Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения должны проработать вопрос об увеличении расходов на пенсии лицам с инвалидностью из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и граждан, пострадавших вследствие катастрофы.

Об этом сообщает пресс-служба правительственного портала. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что все органы власти должны максимально уделить внимание вопросу социальной и медицинской защиты людей, пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, поскольку это является моральным долгом государства.

"Люди, которые спасали жизни и здоровье людей в Украине, здоровье людей всего мира, заслуживают того, чтобы иметь достойную поддержку и защиту со стороны государства. Они должны чувствовать ее каждый день. Поэтому утвержденный план содержит мероприятия, направленные на повышение социального благосостояния этих людей", – заявил премьер.

Кроме того, план предусматривает организацию и проведение ряда культурных мероприятий, круглых столов, конференций и акций. Целью является повышение осведомленности об аварии на Чернобыльской АЭС и памяти людей, которые погибли в результате катастрофы.

Напомним, в Украине в результате проверки могут забрать пенсии по целому ряду причин. Среди них как ошибка в фамилии, так и длительный период, когда пенсионер не забирал свою выплату.

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