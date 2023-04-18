Пенсии на 50% может увеличить самостоятельно любой украинец: озвучено правило 

В Украине любой работающий может увеличить размер своей будущей выплаты. Для этого по собственному желанию нужно увеличить себе пенсионный возраст. Если вместо 60 лет выйти на пенсию в 65 лет и 7 месяцев.

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Это следует из 29-й статьи закона "Об общеобязательном пенсионном страховании". Согласно закону, если украинец самостоятельно принимает решение выйти на пенсию позже, его выплату увеличат на определенный процент. Так:

если отсрочить пенсию на период до пяти лет – за каждый месяц без пенсии размер выплаты увеличат на 0,5%;

если отсрочить пенсию на период от пяти лет – за каждый месяц без пенсии размер выплаты увеличат на 0,75%.

То есть украинец, который выйдет на пенсию на 5 лет и 7 месяцев позже, сможет получить прибавку к пенсии в размере около 50%. Допустим, если по формуле вы заработали на пенсию в размере 5 тыс. грн и решили продолжить работать и обратитесь за выплатою в 65 лет и 7 месяцев, ваша пенсия составит уже 7,5 лет.

Как считают пенсии? По формуле среднюю зарплату за три прошлых года (а это 12 157,7 грн) умножат на соотношение собственной зарплаты к средней, на стаж в годах и на 1%.

Отметим, Украина столкнулась с условиями, при которых пенсионная система не сможет выжить без реформирования:

значительное ухудшение демографической ситуации. Согласно оценкам Института демографии и социсследований, население Украины в 2030-м может составить 35 млн человек;

плачевная экономическая ситуация. Как минимум первые несколько лет после полномасштабной войны ситуация на рынке труда будет оставаться сложной, как результат, количество работающих будет незначительным, тогда как расходы на пенсии не сократятся;

Большая часть теневой занятости. Количество украинцев, которые работают без официального трудоустройства, за время полномасштабной войны только увеличилось.

Все это неизбежно приведет к решению повысить пенсионный возраст, тем самым снизив количество новых пенсионеров. Ученая Лидия Ткаченко рассказывает OBOZREVATEL решение о повышении пенсионного возраста будет более честным вариантом, чем постепенно повышать пенсионный возраст. Кроме того, международная практика показала, что это единственный действенный способ компенсировать масштабы старения населения.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине части пенсионеров могут урезать размер выплат. Речь идет о тех людях, которые получают пенсии, трудоустроились и не сообщили об этом в течение 10 дней в Пенсионный фонд.

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