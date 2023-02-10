Отправил почти 500 тыс. грн предоплаты за генератор: мошенники обокрали украинца

В Николаевской области украинец отправил в качестве предоплаты за генератор 490 тыс. грн. Товар так и не пришел, а связь с собеседником исчезла.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Николаевской области. Мужчина отметил, что на его электронную почту от онлайн-магазина поступило сообщение с предложением покупки дизельных генераторов.

"Связавшись по телефону с продавцами "фейкового магазина" и выполнив все условия, предусмотренные для покупки товара, 58-летний мужчина перечислил денежные средства в сумме 490 тысяч гривен по указавшим мошенники реквизитам. После чего товар мужчине так и не поступил, а с продавцами больше не было связи", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что чаще всего мошенники в Украине через фейковые сайты интернет-магазинов продают популярные товары. При этом аферисты также могут использовать для своих схем "продажи" дров и других популярных товаров.

"Чтобы не попасть на крючок мошенников во время онлайн-шопинга, полицейские советуют пользоваться только проверенными сайтами, предпочесть наложенный платеж и не переходить по посторонним ссылкам", – добавили в ГУНП Николаевской области.

В ведомстве также рекомендуют не сообщать никому личные данные. Также следует всегда проверять информацию и покупайте исключительно на проверенных сайтах. В случае, если вы стали жертвой аферистов, необходимо позвонить по телефону 1️02 или обратиться в ближайшее отделение полиции.

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что мошенники нашли способ воспользоваться проблемами со связью у украинцев. Злоумышленники представляются жертвам рабочими компаний-операторов и просят назвать отправленный на телефон код.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber . Не ведитесь на фейки!