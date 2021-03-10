В Украине пенсии будут назначать онлайн, а трудовые книжки отменят: закон вступит в силу уже в июне

В Украине в официальном издании опубликовали закон №3623, который позволит автоматически назначать пенсии и перейти на электронные трудовые книжки. Новые правила вступят в силу в июне 2021-го.

Об этом пишет "Голос Украины". Если у человека есть трудовой стаж до 2000 года, будет возможность занести эту информацию в электронный реестр – самостоятельно или с помощью работодателя. Тогда сохранять трудовую книжку как носитель информации совсем не нужно.

Главные новшества:

При оформлении на работу можно будет не подавать трудовую книжку – достаточно паспорта, ИНН и других документов (если того требует работодатель и разрешает закон, например, справка о медицинском осмотре).

Одно из важнейших новшеств – пенсию теперь будут насчитывать автоматически. Не придется обращаться в Пенсионный фонд, собирать справки, доказывать свой стаж и подтверждать его. Закон о пенсионном обеспечении позволяет украинцам исключать то время работы, когда у них был низкий заработок. Пенсионный фонд изначально должен считать так, как выгоднее будущему пенсионеру. Но если вдруг возникнут проблемы, уже после назначения выплаты можно будет обратиться к чиновникам с просьбой провести перерасчет.

Украинцы смогут получить электронный документ с информацией о своем стаже в интернете. Такой документ может понадобиться, если того требует работодатель (например, для конкурса на должности у вас должен быть стаж в соответствующей сфере). Правда, для этого нужно оформить электронную цифровую подпись. Также в Кабмине рассматривают возможность использовать технологию BankID. То есть идентифицировать себя можно будет и с помощью банковской карточки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 июля прожиточный минимум для нетрудоспособных повысят на 85 грн. В результате минимальная пенсия увеличится на 85 грн до 1854 грн, а максимальная – на 850 грн до 18 540 грн.