Обворовывали пенсионеров и детей: мошенники выманили у украинцев больше 200 тыс. грн

В Чернигове задержали женщину, подозреваемую в мошенничестве по схеме "ваш родственник в беде". Она "работала" вместе со своим напарником, личность второго устанавливается. Всего за месяц злоумышленники обманули 6 граждан, среди которых 11-летняя девочка и пожилые люди. Аферисты выманили более 200 тыс. грн.

Они звонили пенсионерам на стационарный телефон и сообщали, что их сын или дочь попали в ДТП. После этого неизвестная женщина забирала деньги якобы на "решение вопроса" или "лечение" родных, пишет Полиция Черниговской области в Facebook.

При этом 3 ноября трубку телефона взяла 11-летняя девочка. Мошенники запугали ребенка, сказав, что якобы на ее маму наложили проклятие и женщина обязательно умрет. Чтобы этого не случилось, от девочки мошенники потребовали найти в доме все сбережения и ювелирные украшения и выбросить их из окна. Злоумышленница подобрала сбережения под окнами.

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"Полиция Черниговщины призывает граждан рассказать своим родным и близким о распространенных мошеннических схемах. Составьте вместе с ними пошаговый план действий: что делать, если незнакомец звонит по телефону или приходит домой и пугает несчастьями? От действий мошенников страдают граждане всех возрастов – как школьники, так и пенсионеры", – говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается. Важно! Если незнакомые люди звонят и требуют срочно передать деньги – сразу звоните "102".

Аналогичным образом выманили деньги у пенсионеров из Киева. Две мошенницы звонили гражданам и сообщали, что их родственники якобы находятся в больнице после ДТП и для проведения операции немедленно нужны деньги.

"Позвонили мне. И как будто бы я слышу голос невестки, которая говорит, что она попала в аварию и ей нужна операция. А для этого нужно много денег. Поэтому ко мне сейчас заедет ее знакомая, которая рядом работает, и заберет деньги. Сказала дать 3 тыс. грн. Я этой женщине дала 2 конверта: в одном были доллары, а в другом – евро", – рассказала полиции во время опознания мошенниц одна из потерпевших.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре разоблачили сеть колл-центров, сотрудники которых звонили украинцам, представлялись сотрудниками банков или коллекторских фирм, а после этого заставляли платить несуществующие долги. Преступная деятельность приносила владельцам $250-500 тыс. каждый месяц.