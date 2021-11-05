"Липовые" коллекторы выдуривали у украинцев по $500 тыс. в месяц: как защитить себя

В Днепре разоблачили сеть колл-центров, сотрудники которых звонили украинцам, представлялись сотрудниками банков или коллекторских фирм, а после этого заставляли платить несуществующие долги. Преступная деятельность приносила владельцам $250-500 тыс. каждый месяц. Отметим, все легальные коллекторские компании вносятся в Реестр. Поэтому таких мошенников теперь можно сразу проверить.

Аферисты "работали" как по Украине, так и по соседним странам. Организовал преступный бизнес 24-летний житель Днепра, а в колл-центре "трудились" более 100 человек. Об этом 4 ноября сообщается на портале МВД.

Для такого, чтобы жертва отправила деньги, злоумышленники использовали психологические методы и действовали по подготовленной инструкции. Они также пользовались программой подмены номера телефона, чтобы замаскировать свою деятельность. Клиентские базы данных мошенники покупали в даркнете.

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Деньги переводили на электронные кошельки, карточки, а уже после этого средства обналичивались в криптовалюте. Позже их переводили в наличку. По результатам обысков были найдены:

199 мобильных телефонов;

более 500 сим-карт;

549 единиц компьютерной техники.

"Процессуальное руководство в досудебном расследовании, начатом по ч. 3 ст. 355 Уголовного кодекса Украины, осуществляет Офис Генерального прокурора. За принуждение к исполнению или неисполнению гражданско-правовых обязательств действующим законодательством предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком от 4 до 8 лет", – говорится в сообщении.

Мошенники в Украине очень часто звонят гражданам и представляются работниками служб безопасности, сотрудниками банков, пенсионных фондов и даже полиции. Они могут спросить данные карты, но это уловка, называть свой PIN нельзя.

Важно! Никто из сотрудников любого банка не имеет права спрашивать о ваших персональных данных. Посему в таких ситуациях следует просто положить трубку.

Уберечься от аферистов можно. Нужно следовать нескольким правилам:

проверять всю информацию о поступившем предложении на официальных ресурсах компании;

уточнить месторасположение такой организации и настаивать на личном получении приза;

в случае сообщения о попавшем в беду родственнике, попробовать связаться с ним лично;

задавать позвонившему максимальное количество уточняющих вопросов, которые могут поймать его на лжи;

вообще не вести разговоров с "представителями банков" – сразу бросать трубку.

OBOZREVATEL ранее сообщал о том, что город Днепр превратился в столицу телефонных мошенников, там оперируют сотни так называемых колл-центров. Причем аферисты обманывают не только украинцев, но и россиян. Основные "жертвы" – старшее поколение.