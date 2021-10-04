Обокрали немцев и швейцарцев: в Украине провернули международную схему на 10 млн евро

Сотрудники Национальной полиции задержали в городе Днепр фигуранта масштабной международной преступной схемы на 10 млн евро. Среди ее участников были граждане Украины и иностранцы.

Чтобы завладеть деньгами, мошенники создали сайты, с помощью которых проводили операции по якобы купле-продаже активов. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В случае инвестирования людям обещали огромные доходы. После этого инвесторам звонили "агенты торговых платформ" и требовали внесения дополнительных денег, а также оплаты 15% комиссии от полученной "прибыли".

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После проведения расчетов аккаунты инвесторов блокировались, а средства присваивали организаторами схемы. Деньги жертв аферы переводили на счета компаний в разных странах и легализовали путем приобретения элитной недвижимости, автомобилей и инвестирования в бизнес-проекты.

Среди пострадавших есть граждане Германии, Австрии, Швейцарии и других стран. Сумма нанесенного от мошеннической схемы ущерба составила более 10 млн евро.

Оперативники еще в марте 2021 года установили место нахождения двух участников группировки. Им сообщили о подозрениях и избрали меры пресечения. В июне о подозрении сообщили третьему фигуранту.

3 октября в Днепре полицейские задержали четвертого участника схемы. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, ранее украинец Константин Кукса заявил, что мошенники за три часа сняли с его счетов деньги и взяли на его имя кредит. Это произошло за счет того, что аферистам удалось перевыпустить SIM-карту жертвы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киберполиция разоблачила преступную группировку, которая обманула граждан на 10 миллионов гривен по схеме перевыпуска SIM-карт. В распоряжении фигурантов были базы данных клиентов мобильных операторов и банков.

Трое мужчин в возрасте 32-36 лет покупали на форумах в даркнете базы данных клиентов операторов и банков. Эти данные позволяли фигурантам осуществлять перевыпуск SIM-карт и получить доступ к онлайн-банкингу пострадавших. Деньги граждан злоумышленники выводили на счета подставных лиц. Персональные данные фигуранты также использовали для оформления онлайн-кредитов.