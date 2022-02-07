Обещают украинцам выигрыши в сотни тысяч: как выглядят 'письма счастья' от мошенников

Мошенники выманивают в украинцев деньги с помощью схемы. Они отправляют им по почте сообщения о выигрыше крупной суммы (фото – ниже), чтобы получить которую нужно купить какой-нибудь товар.

Об этом у себя в Facebook сообщила народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк. Опубликовав при этом пример такого сообщения.

"На почту человеку приходит сообщение, что он выиграл, скажем, 300 тыс. грн. Но ему нужно купить какой-нибудь товар, тогда он сможет забрать призовой фонд.К сожалению, люди склонны верить, что им повезло и покупают хлам с каким-то поэтическим названием типа "Эликсир для мозга" или витаминный комплекс "Код трезвости". Но никакого выигрыша нет", – рассказала Василевская-Смаглюк.

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При этом она подчеркнула: если внимательно присмотреться ко всем мелким шрифтам на материалах, высылаемых вместе с сообщением, то можно прочитать, что "вся эта история с выигрышем – это просто акция", направленная на стимулирование продаж. И что победителем человека называют потому, "что он выбран для направления ему буклета с рекламой товаров".

Как выглядят письма мошенников

Согласно опубликованным Василевской-Смаглюк фотографиями писем мошенников, они действительно больше напоминают рекламный флаер. Среди прочего, на них:

мужчина в костюме сообщает, что получивший письмо человек выиграл 375 тыс. грн, забрать которые гарантированно может забрать, подписав регистрационные документы;

либо на фоне бизнес-здания написано, что дирекция неком компании срочно уведомляет победителя о том, что он выиграл 365 тыс. грн, и деньги ему уже везут. При чем, доставлены они были из Швейцарии;

фамилия финансового менеджера компании – "Добрая". Что, по видимому, должно вызывать больше доверия у потенциальных жертв.

Отметим, что к одному из флаеров прикреплен счет на оплату заказа (видимо, речь идет об озвученном Василевской-Смаглюк условии получения приза – сперва купить какой-нибудь товар). Получателем средств в нем указано ООО "Промо шанс". Согласно данным Youcontrol, эта компания занимается:

оптовой торговлей бытовыми товарами;

розничной торговлей книгами в специализированных магазинах;

розничной торговлей газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах.

Что подтверждает слова депутата о "впаривании" людям ненужных вещей. "Не покупайте то, что вам не нужно. Ибо вместо желаемого выигрыша после покупки пояса из собачьей шерсти придет новый буклет и заверение, что теперь вы избраны, только еще нужно кое-что докупить. Вы просто зря потратите средства, выигрыша вам никто не передаст, потому что его нет", – подчеркнула она.

На мошенников нужно жаловаться

Депутат также отмечает: согласно законодательству, эти акции являются недобросовестной конкуренцией. Поскольку сообщение неполных, неточных, ложных сведений является распространением вводящей в заблуждение информации. "И Антимонопольный комитет уполномочен за такое наказывать", – отметила она.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что аферисты играют на доверчивости жителей разных регионов Украины и легко их обманывают. И если одним мошенникам требуется для этого личный контакт, то другие "работают" удаленно – зачастую находясь за сотни километров от своих жертв. О том, какие схемы используют преступники и как уберечься, – читайте в материале.