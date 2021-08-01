Налоги на квартиры, новый курс доллара и рекорд на рынке газа: что ждет украинцев в августе

В Украине в августе стоимость доллара будет колебаться в районе 27 грн/$, а вот цены на газ взлетят до рекордных отметок. Кроме того, вырастет стоимость аренды квартир в бюджетном сегменте, а владельцы больших апартаментов должны будут заплатить за них налоги.

О том, что ждет украинцев в последний месяц лета – читайте в материале OBOZREVATEL.

Август – последний месяц, когда украинцы могут без штрафов заплатить налоги за свои квартиры и дома. Платить нужно только за лишнюю площадь. И лишней считается каждый квадрат сверх 60 метров для квартир и 120 квадратов для домов. В 2021-м стоимость каждого квадратного метра – 70,8 грн.

К примеру, за квартиру площадью в 100 квадратов, оплатить придется 40 квадратов. А размер налога составит 2 832 грн.

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"Согласно ст. 266 Налогового кодекса, налоговое обязательство может быть начислено за отчетные годы в пределах 1095 дней. То есть трех лет", – пояснили в ГНС.

Если задержать платеж до 30 дней – штраф 10%, от 30 дней – штраф 20%. Если же украинец игнорирует извещение и отказывается платить, имущество, на которое начисляют налог, могут арестовать.

В августе стоимость доллара будет находиться возле уже привычной отметки в 27 грн/$. Эту отметку можно было преодолеть, но ожидания участников рынка не оправдались. Недавний аукцион по размещению ОВГЗ прошел слабо: привлечь удалось лишь 3,127 млрд грн, что свидетельствует о низком спросе в том числе со стороны иностранцев.

Игроки не особо спешат инвестировать в рисковые инструменты на фоне распространения новой разновидности коронавируса. Важную роль играет факт погашения Минфином долларовых займов: НБУ активно скупает излишек доллара на рынке последние дни.

"Участники рынка надеются на то, что ФРС сохранит терпение и не станет сокращать стимулирующие меры в ближайшее время, несмотря на ускорение инфляции в стране. Однако, это не мешает им готовится к скорым изменениям в кредитно-денежной политике: короткие позиции по доллару начали таять еще в июне, в то время как сейчас каждое серьезное падение "американца" воспринимается как возможность для увеличения позиции", – отмечает аналитик TeleTrad Сергей Родлер

Кабинет министров планировал повысить тарифы на электроэнергию в августе, но принял решение перенести рост цена на сентябрь. Экономически обоснованная цена на ток уже составляет более 3 грн за кВт*час (при действующем тарифе в 1,68 грн за кВт*час). Денег на то, чтобы покрывать двукратную разницу, в бюджете нет.

С другой же стороны, как говорят собеседники в правительстве, пересмотр цен – скорее политическое решение. И хотя президент не должен иметь отношения к коммунальным услугам, в этом процессе также активно участвует и его Офис.

Сценарий, при котором при потреблении до 100 кВт*час цены не будут пересматривать, а весь объем "тока", который превышает эту цифру, разобьют на три разных тарифа, в Офисе президента не поддерживают. Сам Владимир Зеленский вовсе заявил: и 1,68 грн за кВт*час платить могут не все.

Но и без повышение обойтись не удастся, иначе долги на рынке будут накапливаться. И предприятия, которые генерируют электроэнергию, рискуют оказаться на грани банкротства.

Россия накануне запуска "Северного потока-2" искусственно взвинтила цены на газ в Европе. За время отопительного сезона хранилища голубого топлива опустели, из-за плановых ремонтов газопроводов "Северный поток" и "Ямал – Европа" поставки сократили. И в этой ситуации РФ вместо того, чтобы больше голубого топлива поставлять через Украину, наоборот, отказывается бронировать дополнительные мощности.

И результат не заставил себя ждать. На хабе TTF в Нидерландах установили исторический рекорд – $484 за 1 тыс. кубометров. Такая ситуация влияет и на украинский рынок. По данным УЭБ, средневзвешенная цена в августе составит 15,6 грн за кубометр с учетом НДС. Для сравнения, еще в июле эта цифра была на уровне 12,9 грн. Такая тенденция отобразится исключительно на месячных ценах. К примеру, компания "Энергия страны" предлагает кубометр в месячных расценках за 16,99 грн за куб.

Хорошая новость – годовой тариф останется неизменным. К примеру, "Нафтогаз" предлагает кубометр за 7,96 грн.

Традиционно накануне начала учебного года из-за студентов в больших городах взлетает спрос на аренду квартир. Касается это только бюджетного сегмента. Рынок на такую ситуацию реагирует мгновенно: цены идут вверх.

В среднем жилье может вырасти в цене на 10-15, а в некоторых случаях и 20%. Такая тенденция повторяется из года в год, не станет исключением и 2021-й. Кроме того, увеличивается и спрос. С другой же стороны, ожидать резких скачков не стоит, пока уровень доходов украинцев существенно не поменялся.

Эксперт Ярослава Чапко поясняет: стоимость жилья в первую очередь зависит от ситуации в экономике. Когда растут зарплаты, цены, то должна увеличиваться и стоимость аренды.

Август может также запомниться и затяжными выходными. В 2021-м День Независимости будет во вторник, поэтому Кабмин рекомендовал перенести рабочий день и с понедельника – в результате получится сразу четыре свободных дня (21, 22, 23 и 24 августа).