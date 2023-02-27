Новый курс доллара и самая масштабная индексация пенсий: что ждет украинцев в марте

В Украине в марте ожидается обещанная индексация пенсий, незначительное снижение курса доллара, а также перерасчет зарплат военным. Кроме того, 1 марта закончится срок действия налоговой амнистии (добровольное декларирование), в рамках которой можно было заплатить небольшой налог и легализовать свои накопления, имущество.

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О том, как и что изменится для украинцев в марте, читайте в материале OBOZREVATEL.

Главное новшество – индексация пенсий

Самое ожидаемое нововведение – плановая индексация пенсий. Его же называют ежегодным осовремениванием. Еще несколько недель назад и в профильном комитете Рады, и в самом Кабмине неофициально говорили, что сомневаются в возможности пересчитать пенсии. Мол, денег в бюджете нет, а если их просто напечатать и раздать, это не только приведет к еще большей инфляции, но и может усложнить переговоры с МВФ.

На днях премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства объявил: индексации быть, а ее размер составит 20%. Это меньше, чем ожидали эксперты (экс-министр Андрей Рева оценивал грядущую индексацию в 24%, а по подсчетам OBOZREVATEL она должна была составить 22%). Для большинства украинцев на заслуженном отдыхе это означает прибавку в размере около 400-800 грн.

Пенсии обещают поднять почти всем. В среднем украинцы получают на заслуженном отдыхе 4539 грн. С такой выплатой можно рассчитывать на индексацию в размере 907,8 грн. В некоторых случаях прибавка к пенсии может составить около 1 тыс. грн. Все зависит от индивидуальных показателей: стажа и зарплаты, которую получал пенсионер.

Для кого-то прибавка может быть меньше 20% от фактического размера выплаты. При повышении не будут увеличивать размер надбавок, поэтому общая выплата может измениться менее существенно.

Курс доллара в марте может незначительно снизиться, но риски остаются

Курс доллара в течение февраля колебался около отметки в 40 грн/$, при этом наблюдается тенденция к небольшому снижению стоимости валюты на наличном рынке (официальный курс остается неизменным). Руководитель отдела аналитики Concorde Capital Александр Паращий предполагает, что американская валюта может подешеветь примерно на 10-20 копеек. Существенного снижения по его словам ожидать не стоит.

"Помимо очевидных рисков, например, эскалации, есть давление на гривню, которое фактически началось в конце прошлого года из-за большого притока гривни за счет бюджетных расходов, оно постепенно уменьшается", – прогнозирует аналитик.

В целом ситуация на валютном рынке в первую очередь зависит от военных действий. Деоккупация территорий и военные успехи ВСУ могут значительно улучшить и ситуацию на валютном рынке.

Что будет с коммуналкой

В ближайшее время ожидать повышение тарифов на коммуналку не стоит. Исключение: стоимость воды. Ее уже повысили во многих городах (рост тарифов составляет до 100%). Однако, чтобы пересмотреть цены в крупных городах, необходимо решение Комиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

А комиссия до сих пор не приняла окончательное решение. Проект постановления о пересмотре тарифов должны были принять еще в конце прошлого года, более того, за документ даже проголосовали. Но после его отозвали: якобы из-за того, что члены НКРЭКУ как следует не разобрались с предложениями.

Вполне возможно, что одна из причин отсрочки – непопулярность такого шага. В период полномасштабной войны у многих украинцев действительно нет возможности платить за коммунальные услуги больше. Но с другой стороны, водоканалы вынуждены больше денег тратить на зарплаты, ремонты, электроэнергию. И это все отображается в себестоимости кубометра воды.

Если вовсе отказаться пересматривать тарифы, это может привести коммунальные предприятия к банкротству: когда средств не будет хватать для выполнения своих обязательств и им придется остановить работу. А это сценарий значительно более трагичный, чем пересчет тарифов.

Военным пересчитают зарплаты

Еще в феврале в Украине приняли решение отменить надбавки к зарплатам тем военным, которые не выполняют военных задач. Речь идет о надбавке в размере 30 тыс. грн. Ее оставят только тем, кто участвует в военных действиях. А вот надбавку в 100 тыс. грн оставят: ее, как и прежде, будут получать те, кто находится на передовой.

Также Кабмин установил минимальный уровень выплат для ВСУ, Нацгвардии и пограничников на уровне не менее 20,1 тысячи гривен. Для лиц рядового и начальствующего состава ГСЧС и Нацполиции – не менее 17 тысяч.