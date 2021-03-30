Штрафы и контроль зарплат: в Украине предлагают по-новому наказывать работодателей

В Украине могут увеличить штрафы работодателям и ввести новые правила для инспекторов труда. Речь идет о проекте Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно порядка государственного надзора (контроля) за соблюдением законодательства о труде".

Его опубликовали на сайте Министерства экономики. Так, могут увеличить штрафы за нарушение законодательства о труде, например, за допуск работника к работе без оформления на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы полного рабочего времени, выплаты зарплаты без начисления ЕСВ.

Также предусмотрено увеличение штрафов в случае следующих нарушений:

несоблюдение минимальных государственных гарантий в оплате труда, нарушения установленных сроков выплаты зарплаты работникам, других выплат, предусмотренных законодательством о труде, более чем за один месяц, выплата их не в полном объем;

требований законодательства о предоставлении отпусков, несоблюдение установленных законом гарантий и льгот работникам, которые привлекаются к выполнению обязанностей, предусмотренных законами Украины "О воинской обязанности и военной службе", "Об альтернативной (невоенной) службе", "О мобилизационной подготовке и мобилизации";

создание препятствий в проведении инспекционного посещения;

Государственные инспекторы труда при условии предъявления служебного удостоверения имеют право:

в ходе проведения инспекционного посещения беспрепятственно без предварительного уведомления в любое время суток посещать любые рабочие места (зоны), а также приходить в любые производственные, служебные и административные помещения, в которых используется наемный труд;

приходить в дневное время в нежилые дома, помещения, сооружения и другие объекты, места, в которых (на которых) находятся физические лица, в отношении которых есть достаточно оснований считать, что они выполняют трудовые обязанности, или к ним применяется принудительный труд;

знакомиться с оригиналами и делать копии (в том числе – электронные) актов объектов посещения, которые касаются прав работников, коллективных или трудовых договоров, а также документов, ведение которых предусмотрено законодательством о труде;

наедине или в присутствии свидетелей задавать объекта посещения и/или работникам, представителям профсоюзов, их организаций и объединений, члены которых работают на объекте посещения, вопросы, получать от них необходимые объяснения, отчеты, материалы, иную информацию о состоянии соблюдения требований законодательства о труде, их нарушения и принятые меры по устранению таких нарушений;

требовать от объектов посещения обеспечения свободного доступа работников к информации в соответствии с требованиями законодательства;

требовать прекращения действий, препятствующих осуществлению государственного надзора (контроля);

отбирать образцы материалов и веществ, которые используются или обрабатываются;

по результатам инспекционного посещения признавать работу выполняемой в рамках трудовых отношений, независимо от названия и вида договорных отношений между сторонами;

вносить объектам посещения обязательные для выполнения предписания по устранению выявленных нарушений законодательства о труде;

предоставлять уполномоченным органам рекомендации по отстранению от исполнения обязанностей виновных в нарушении законодательства о труде работников объекта посещения или привлечения их к ответственности согласно закону;

привлекать в порядке, утвержденном Кабмином, правоохранительные органы для прекращения незаконных действий объекта посещения и лиц, которые препятствуют им выполнять служебные обязанности;

составлять в случаях, предусмотренных законом, протоколы об административных правонарушениях, рассматривать дела о таких правонарушениях и налагать административные взыскания;

получать бесплатно от объектов посещения, органов, уполномоченных управлять имуществом, органов государственной власти статистические и другие отчетные данные, информацию, документы и материалы, необходимые для выполнения своих полномочий;

истребовать для обозрения в физических лиц, находящихся на рабочих местах или вне их в производственных, служебных, административных помещениях, зданиях, сооружениях и других объектах, местах, используемых для осуществления хозяйственной деятельности, относительно которых есть основания считать, что они выполняют трудовые обязанности, документы, удостоверяющие личность;

осуществлять фиксацию процесса инспекционных посещений с использованием средств аудио-, фото - и видеотехники.

Напомним, в Украине хотят расширить полномочия Государственной службы по вопросам труда в части усиления контроля за официальным оформлением работодателями трудовых отношений с работниками. Для этого предлагается на законодательном уровне закрепить права и обязанности госинспекторов труда, формы контроля, основания и порядок инспекционных посещений.

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