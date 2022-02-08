Ни зарядить телефон, ни сходить в туалет: вагон поезда "Укрзалізниці" оказался непригодным для поездки

Один из вагонов поезда "Укрзалізниці" фактически оказался неприспособленным для перевозки пассажиров. В нем отсутствовала возможность не только зарядить телефон, но и даже сходить в туалет.

Об этом рассказал у себя в Facebook журналист Егор Чечеринда. Он отметил: речь идет о "фирменном 38-м поезде из Запорожья в Киев".

По словам журналиста, проблем у нового вагона, в котором он ехал и место в купе которого стоит почти 770 грн, несколько. В частности, в нем было невозможно:

подзарядить телефон – потому что не было электричества в розетках;

помыть руки – потому что не было воды в туалетах;

помочиться – "Потому что в модных современных унитазах и так до краев было мочи, которая просто не смывалась. Но туалет при этом не закрывали. В соседнем вагоне номер 2 также работал только один туалет, на другом же висела табличка "Туалет не работает", – рассказал Чечеринда.

Видео дня

При этом он обратил особое внимание на отсутствие в вагоне питьевой воды. "Наш проводник и в десять вечера, и в три ночи бегал за ней в соседний вагон. Не совсем понял, почему сразу не взять запас воды к себе в вагон, но это уже их проводниковская логистика", – удивился Чечеринда.

Что ответили в "Укрзалізниці"

В "Укрзалізниці" сообщили, что уже разобрались в ситуации. По словам члена правления компании Александра Перцовского, во время движения вышел из строя генератор, из-за чего вагон был аварийно подключен к соседнему.

"При таком подключении (когда один генератор питает два вагона) ограничивается работа части систем, в т.ч. части вакуумных туалетов Это экстренная мера во время такой поломки, но позволяет всем безопасно доехать", – написал он под постом Чечеринды.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что пассажирка одного из поездов "Укрзалізниці" сообщила об отсутствии отопления в вагоне. Она опубликовала фотографию, на которых видно, что температура внутри поезда едва превышала +10 градусов.