Немцев спасают от жирной еды: министр предложил искусственно поднять цены на продукты

Министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Джем Оздемир хочет, чтобы в ФРГ было больше органических продуктов и меньше полуфабрикатов. По его словам, еда больше не должна продаваться по заниженным ценам, но это может стать проблемой для немцев с финансовыми трудностями.

Оздемир утверждает, что качество продуктов питания в Германии слишком низкое, как и цены, а поэтому многие от этого проигрывают. Об этом говорится в материале DW.

"Больше не должно быть мусорных цен. Они доводят фермы до разорения, препятствуют благополучию животных, способствуют исчезновению видов и обременяют климат. Я хочу это изменить", – сказал министр.

Он также добавил, что цена на продукты питания должна отражать "экологическую правду". При этом немецкие потребители страдают от дешевой еды, в которой слишком много жира, сахара и соли. Оздемир указал на то, что более 50% взрослого населения в стране имеют лишний вес.

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"Бывшее правительство слишком долго пыталось заставить промышленность сократить количество этих ингредиентов с помощью добровольных обязательств. Теперь все кончено. Со мной будут обязательные цели по сокращению", – сказал новый министр.

Планы Оздемира раскритиковали

Высказывания сразу же вызвали критику консерваторов, которые сейчас находятся в оппозиции. Премьер-министр Баварии Маркус Зедер высказался об этом. Он сказал, что сомневается, является ли это правильным "видением" для сельского хозяйства Германии.

"Оздемир таранит открытые двери, которые уже открыты. Это хорошо, но, в конце концов, это не поможет, если компания попытается продать то, что просто остается на полке. Им нужны продукты, которые покупатели будут покупать", – сказал глава Food Federation Germany Кристоф Минхофф.

Смогут ли малообеспеченные немцы купить еду?

По сути, более высокие цены на продукты питания означают рост стоимости жизни. Это было бы проблематично для малоимущих в Германии, но власти могут решить эту проблему с помощью пособий.

В ассоциации Paritätische Gesamtverband заявили, что люди с низкими доходами должны будут получать компенсационные выплаты за более высокие цены на продукты питания. "Дело в том, что необходимый экологический переход должен идти рука об руку с хорошей социальной политикой", – сказал председатель ассоциации Ульрих Шнайдер.

Он также отметил и назвал "прискорбным", что Оздемир выбрал в качестве основного аргумента своей политики цены на продукты питания в ФРГ, а не, к примеру, экологические проблемы и бизнес. Отметим, министр является бывшим сопредседатель партии "Зеленые" (занимал пост 10 лет – 2008-2018) и бывшим членом Европейского парламента.

В его планы также входит расширение органического земледелия, значительное сокращение использование пестицидов и создание новой пищевой этикетки для мяса с указанием того, как обращались со скотом до и во время убоя. Оздемир ясно дал понять, что намерен придерживаться этих "зеленых" целей, но не намерен вести кампанию против мясоедения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине растут цены на свинину и падает спрос на продукт. За последний год в связи с удорожанием украинцы стали есть меньше мяса.