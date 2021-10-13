Некоторых украинцев перестанут пускать в поезда: "Укрзалізниця" ввела новые правила

"Укрзалізниця" (УЗ) предупредила пассажиров об изменении правил перевозок с 21 октября 2021 года. Новшества связаны с ужесточением карантина в Украине. Пассажиров без COVID-сертификатов или ПЦР-тестов с негативным результатом не будут пускать в поезда.

Изменение правил УЗ связано с соответствующим решением Кабинета министров. Об изменении требований к пассажирам сообщила пресс-служба "Укрзалізниці". Чтобы сесть в поезд нужно будет предоставить один из таких документов:

справка о получении хотя бы одной дозы вакцины от COVID-19;

международный, внутренний или иностранный сертификат о полной вакцинации;

отрицательный результат ПЦР-теста (действует трое суток);

отрицательный результат теста на антигены SARS-CoV-2 (действует трое суток).

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Если документов не окажется, проводник или стюард имеют право не допустить пассажира к поездке. Вернуть деньги за билет в таком случае будет возможно, но только по правилам обычного возврата.

Ограничение распространяются на поезда дальнего сообщения (дневные, ночные, скорые), то есть в пригородных электричках все останется по-прежнему. Еще одно исключение – дети до 18 лет, которым не нужно сдавать анализ на коронавирус или показывать сертификаты.

Требования к пассажирам продиктованы общими правилами. Дело в том, что из-за увеличения количества заразившихся COVID-19 Кабинет министров Украины ужесточил нормы карантина для пассажиров. В итоге с 21 октября пользоваться общественным транспортом для межрегиональных поездок смогут не все.

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