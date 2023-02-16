Некоторые украинцы могут выйти на пенсию в 50 лет: какие условия

Многодетные украинцы уже почти год имеют право выходить на пенсию до достижения пенсионного возраста (60 лет для женщин и 65 лет для мужчин). При этом правила для матерей и отцов различаются.

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Такие нормы прописаны в законе 2040-IX, который вступил в силу с апреля 2022 года. Документ расширил список украинцев, которые могут выйти на пенсию досрочно, включив в него и многодетных родителей, напомнили в Минреинтеграции в феврале-2023.

Так, женщины с пятью и более детьми могут выйти на пенсию в 50 лет. Есть условие и по количеству страхового стажа – он должен составлять не менее 15 лет.

Мужчины с пятью и более детьми имеют право на досрочную пенсию только в том случае, если у детей нет матери или мать этих детей не воспользовалась своим правом. При этом требования к возрасту и страховому стажу выше: многодетный отец для выхода на пенсию должен достичь 55 лет и иметь не менее 20 лет стажа.

Кроме многодетных родителей, право на досрочных выход на пенсию также имеют матери и отцы лиц с инвалидностью с детства. В таком случае требования к возрасту и стажу аналогичны тем, что выдвигаются к многодетным родителям.

Как оформить досрочную пенсию

Заявление в Пенсионный фонд можно подавать не раньше, чем за месяц до достижения установленного возраста (50 лет для женщин и 60 для мужчин), но при этом не позднее, чем через три месяца после дня рождения. Если подать заявление за месяц, то выплаты начнутся прямо с дня достижения установленного возраста. Понадобятся такие документы:

документ, удостоверяющий личность;

документ, удостоверяющий страховой стаж;

свидетельства о рождении детей или их паспорта.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в очередной раз планируют провести проверки начисления пенсий. Проверять будут как достоверность персональных данных, так и правомерность выплат.

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