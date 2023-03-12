Недополученная пенсия за умершего пенсионера: как украинцам подать заяву

Украинцы могут подать заявление на недополученную пенсию за умершего пенсионера, обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда Украины (ПФУ) или портал электронных услуг фонда. Перечень документов для подачи заявки один и тот же как для первого, так и для второго способа.

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Об этом сообщает пресс-служба ПФУ. Заявитель должен предоставить свидетельство о смерти, документы, подтверждающие родственные отношения с умершим пенсионером, документ, удостоверяющий личность, а также реквизиты банковского счета.

Кроме того, члены семьи умершего предоставляют паспорт или другие документы, удостоверяющие их проживание с пенсионером на день его смерти. Нетрудоспособные члены семьи представляют документы, удостоверяющие пребывание на его содержании.

Как подать заявку?

Авторизируйтесь на портале ПФУ с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП). Перейдите в раздел "О пенсионном обеспечении" и выберите вкладку "Заявление на выплату недополученной пенсии". Заполните поля электронного заявления на экране. Добавьте в заявление скан-копии необходимых документов. Согласуйте передачу и обработку персональных данных и нажмите "Сформировать заявление".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине в рамках мартовской индексации пенсий выплаты повысили более 10 млн человек. При этом без повышения остались те, кто уже получает 20,9 тыс. грн. Кроме того, часть украинцев на заслуженном отдыхе получают среднюю выплату в размере 96 тыс. грн – речь идет о судьях в отставке.

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