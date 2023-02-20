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Не всем украинцам автоматически продлили соцвыплаты: кому нужно обратиться за назначением

Ксения Капустинская
Личные финансы
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1,0 т.
За какими выплаты не нужно обращаться повторно

Большинство социальных выплат в Украине автоматически продлены на 2023 год. Однако есть виды помощи, за получением которых украинцам нужно обращаться повторно. В частности, сделать это придется получателям выплат на детей.

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Об этом сообщили в Кабинете министров. Правительство опубликовало списки видов помощи по категорям – в зависимости от того, продлены ли они "автоматом".

Социальные выплаты, назначение которых не продлили автоматически:

  • соцпомощь малообеспеченным семьям;
  • помощь на детей одиноким матерям;
  • льготы для многодетных семей, которые были назначены ранее с учетом дохода;
  • справки для бесплатного питания детей из малообеспеченных семей в учебных заведениях.

Соответственно, получателям такой помощи нужно самостоятельно обратиться в органы соцзащиты. При этом в Кабмине уточнили, что обращаться за продлением не нужно украинцам, которые находвятся в оккупации и на территории, где ведутся активные боевые действия. В таких случаях автоматически продлеваются даже указанные выплаты.

Социальные выплаты, назначение которых продлили автоматически:

  • выплаты внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) на проживание;
  • помощь детям в сложных жизненных обстоятельствах (находятся под опекой или попечительством, имеют инвалидность или тяжелые заболевания и т.д);
  • выплаты украинцам, не имеющим права на пенсию;
  • помощь работоспособным украинцам, вынужденно не работающим из-за ухода за лицом с инвалидностью 1-й группы или лицом, достигшим 80-летнего возраста.

Как сообщал OBOZREVATEL, также с 1 января 2023 года в Украине в три раза увеличили выплаты по программе "муниципальная няня". Таким образом семьи, которые будут использовать услуги няни по уходу за ребенком, будут получать ежемесячную компенсацию в 6 700 грн вместо 2 272 грн.

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