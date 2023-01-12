Не всем украинцам автоматически продлили соцвыплаты: кому нужно делать это самостоятельно

Несмотря на то, что с 1 января 2023 года правительство автоматически продлило ряд соцвыплат, некоторым украинцам делать это нужно самостоятельно. Речь об одиноких матерях и малообеспеченных семьях. Для продления выплат им нужно повторно обратиться в органы соцзащиты.

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Как рассказали в Минсоцполитики, автоматически были продлены лишь 6 категорий соцвыплат и пособий. В частности:

на детей, над которыми установлена опека или попечительство;

детям, больных тяжелыми заболеваниями;

детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов;

лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;

лицам, осуществляющим уход за лицами с инвалидностью I и II групп вследствие психического расстройства;

лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью.

"Это обеспечит удобство для граждан, которые объективно имеют право на автоматическое продление выплат. А также позволит обеспечить оказание помощи тем, кто в ней действительно нуждается", – прокомментировала автоматическое продление соцвыплат глава Минсоцполитки Оксана Жолнович.

Тем не менее для ряда получателей выплат автоматическое продление не вернули, в связи с чем они должны сделать это самостоятельно. Речь, в частности, о тех, кто получает:

соцпомощь малообеспеченным семьям;

помощь на детей одиноким матерям;

льготы для многодетных семей, которые были назначены ранее с учетом дохода;

справки для бесплатного питания детей из малообеспеченных семей в учебных заведениях.

"Для получения этих видов помощи нужно обращаться повторно в органы социальной защиты населения, подавать декларацию. В соответствии с учетом представленной информации будет исчисляться и приниматься решение о продлении соответствующих выплат", – объяснил в эфире телемарафона замминистра соцполитики Виталий Музыченко.

Впрочем, заметил он, есть исключение – и для отдельных украинцев эти выплаты также продлили автоматически. Речь о тех, кто живет на временно оккупированных территориях, а также там, где ведутся или могут вестись активные боевые действия.

Как сообщал OBOZREVATEL, также с 1 января 2023 года в Украине в три раза увеличили выплаты по программе "муниципальная няня". Таким образом семьи, которые будут использовать услуги няни по уходу за ребенком, будут получать ежемесячную компенсацию в 6 700 грн вместо 2 272 грн.

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