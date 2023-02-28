Не все украинцы получат компенсацию за уничтоженное войной жилье: кому не дадут

Несмотря на принятый народными депутатами закон о компенсациях за разрушенное войной жилье, получат их не все украинцы. При чем это прописано в самом документе.

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Всех категорий, согласно закону, три. В частности, это лица:

из санкционных списков;

с судимостью за совершение преступлений против основ национальной безопасности;

их наследники.

Кому компенсацию дадут

Право на компенсацию получат физические лица-граждане Украины, являющиеся владельцами имущества. В частности:

квартир;

других жилых помещений (например, комнат в общежитиях);

домов усадебного типа;

садовых и дачных домов;

объектов строительства, в которых построены опорные и внешние конструкции.

В то же время, деньги за поврежденное имущество получить будет невозможно. В таких случаях компенсация будет предоставлена исключительно через строительные работы и/или предоставления строительных материалов для них.

"Владельцы уничтоженных квартир и других жилых помещений получат жилищный сертификат. Это документ, подтверждающий гарантии государства профинансировать приобретение квартиры или другого жилого помещения (в том числе возведенного в будущем) в объеме определенной денежной суммы", – объяснил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

А вот владельцы частных домов, подчеркнул он, рассчитывать на денежную компенсацию могут. У них будет выбор:

получить жилищный сертификат на покупку квартиры или дома;

деньги, "которые будут перечислять на счет со специальным режимом использования для финансирования строительства".

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время в 2023 году украинцы должны будут заплатить налоги за свое жилье. Впрочем, платить нужно только за "лишние" квадратные метры – в домах от 120 кв. м; в квартирах от 60 кв. м.