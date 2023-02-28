Не все украинцы получат компенсацию за уничтоженное войной жилье: кому не дадут
Несмотря на принятый народными депутатами закон о компенсациях за разрушенное войной жилье, получат их не все украинцы. При чем это прописано в самом документе.
Всех категорий, согласно закону, три. В частности, это лица:
- из санкционных списков;
- с судимостью за совершение преступлений против основ национальной безопасности;
- их наследники.
Кому компенсацию дадут
Право на компенсацию получат физические лица-граждане Украины, являющиеся владельцами имущества. В частности:
- квартир;
- других жилых помещений (например, комнат в общежитиях);
- домов усадебного типа;
- садовых и дачных домов;
- объектов строительства, в которых построены опорные и внешние конструкции.
В то же время, деньги за поврежденное имущество получить будет невозможно. В таких случаях компенсация будет предоставлена исключительно через строительные работы и/или предоставления строительных материалов для них.
"Владельцы уничтоженных квартир и других жилых помещений получат жилищный сертификат. Это документ, подтверждающий гарантии государства профинансировать приобретение квартиры или другого жилого помещения (в том числе возведенного в будущем) в объеме определенной денежной суммы", – объяснил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.
А вот владельцы частных домов, подчеркнул он, рассчитывать на денежную компенсацию могут. У них будет выбор:
- получить жилищный сертификат на покупку квартиры или дома;
- деньги, "которые будут перечислять на счет со специальным режимом использования для финансирования строительства".
Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время в 2023 году украинцы должны будут заплатить налоги за свое жилье. Впрочем, платить нужно только за "лишние" квадратные метры – в домах от 120 кв. м; в квартирах от 60 кв. м.
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