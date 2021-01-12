НБУ ввел в оборот новую монету в две гривны: как выглядит

Национальный банк 12 января ввел в оборот первую памятную монету в 2021-м – "Агафангел Крымский". Она имеет номинал 2 гривни и изготовлена ​​из недрагоценного сплава – нейзильбера.

Об этом говорится в сообщении на сайте НБУ. Монета продолжает серию "Выдающиеся личности". Ее можно купить онлайн, в пунктах реализации Ощадбанка. "Реализация должна начаться на этой неделе, о чем будет сообщено дополнительно на официальном сайте Национального банка и сайте интернет-магазина. Один клиент сможет приобрести не более 2 таких монет", – говорится в сообщении.

Как выглядит монета НБУ

Монета посвящена украинскому историку, слависту, языковеду, востоковеду, писателю, переводчику, одному из основателей Украинской Академии наук и одном из первых академиков – Агафангелу Ефимовичу Крымскому. Свободно владея почти шестьюдесятью языках, преимущественно восточными, а также зная все диалектные особенности украинского языка, внес значительный вклад в украинское востоковедение и украинистику.

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, 3 июня регулятор выпустил в оборот пять миллионов платежных монет номиналом в 10 грн. С этого же дня все торговые сети, магазины и т.д. обязаны принимать новую "мелочь".