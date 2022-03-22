НБУ изменил валютные правила: сколько могут снять украинцы

В Украине НБУ изменил лимит на снятие валюты со счетов. Так, если до нововведения украинцы имели право снять сумму, которая эквивалентна 30 тыс. грн, то по новым правилам – 100 тыс. грн в день.

Об этом говорится на сайте Нацбанка. "Этот лимит также распространяется на снятие валюты за рубежом со счетов в иностранной валюте, открытых в украинских банках. Ежедневный лимит в 100 тыс. грн на снятие средств в Украине со счетов в национальной валюте остается действующим. За рубежом снятие валюты с гривневых счетов ограничено лимитом в 100 тыс. грн в месяц", – говорится в сообщении.

Соответствующие уточнения призваны предотвратить выведение капитала за границу в значительных объемах. Напомним, что Национальный банк рекомендует использовать безналичные расчеты.

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"Обращаем внимание, что внедренные изменения не касаются использования платежных карт за рубежом и в Украине для расчетов с целью оплаты стоимости товаров, работ и услуг. Они и дальше могут осуществляться без ограничений", – добавляют в НБУ.

Рассчитываться картами украинских банков за товары и услуги в торговых сетях и в Интернете можно без ограничений как в Украине, так и за рубежом. Кроме того, Национальный банк Украины:

расширил перечень исключений к запрету, касающемуся переводов за границу, валютными операциями резидентов с выполнением обязательств, обеспеченных государственной гарантией;

разрешил покупать иностранную валюту на условиях "форвард" по форвардным договорам, заключенным до 23 февраля 2022 года (включительно) с соблюдением определенных условий.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в России курс доллара с начала войны до 22 марта взлетел в четыре раза. Официальный курс доллара в банках составил 230 рублей, при этом на черном рынке стоимость валюты достигла более 300 рублей. Страна в результате ареста своих резервов оказалась в шаге от дефолта.

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