Доллар в России взлетел: до дефолта остался шаг, а экономика упадет сильнее, чем при прошлом банкротстве

В России курс доллара с начала войны до 22 марта взлетел в четыре раза. Официальный курс доллара в банках составил 230 рублей, при этом на черном рынке стоимость валюты достигла более 300 рублей. Страна в результате ареста своих резервов оказалась в шаге от дефолта.

Как прогнозирует агентство Fitch, экономика РФ упадет в 2022-м даже сильнее, чем во время дефолта 1998-го. Так, по их оптимистичным оценкам экономика упадет на 8%, в то время как в 1998-м падение составляло 5,4%.

Также в Fitch Ratings прогнозируют, что потребительская инфляция в РФ к концу 2022 составит 18%. В агентстве, в частности, прогнозируют снижение уровня иностранных инвестиций в России, поскольку все большее количество международных компаний покидает ее рынок.

Видео дня

Ситуация может ухудшиться. В РФ должны будут погасить в валюте облигации, однако ранее из-за критической ситуации в стране и арестом активов власти страны-агрессора приняли решения долги не выплачивать.

Вместо валюты, в которой брали долги, они предложили отправлять кредиторам рубли, которые могут печатать сами. Рубли при этом можно использовать для платежей только в РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России вторую неделю подряд недельная инфляция по официальным данным составляет 2% (такими темпами за год цены могут взлететь на 104%). Некоторые товары при этом уже подорожали почти на 92%, хотя в официальную статистику этот рост не попал.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!