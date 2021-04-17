Названа одна из самых популярных вакансий в период карантина в Украине: кому платят 27 тысяч

В Украине только за последний месяц количество запросов на работу охранником составило 30 тыс. Спрос на таких сотрудников в ситуации, когда некоторые предприятия и офисы закрылись, выросла.

Как рассказала OBOZREVATEL Елена Кирильевнина, руководитель по работе с партнерами в Jooble, зарплата охранника зависит от многих факторов: графика работы – например, это может быть сутки через двое или понедельно; уровня физической подготовки соискателя; наличия и условий места проживания, масштаба работодателя – большой охранной компании или, например, владельца нескольких МАФов.

Согласно данным сайта Jooble, сейчас по Украине можно найти работу на зарплату от 4500 грн до 27000 грн в зависимости от перечисленных выше условий работы и региона.

К слову, спрос сейчас в более, чем в 7 раз превышает предложение. Преимущественно поиск соискателей на эту вакансию сосредоточен в больших городах – Киеве, Харькове и Днепре, где трудоустроиться шансов намного больше, чем в регионах.

Как утверждает бывший и.о. министра экономики Павел Кухта, несмотря на коронакризис, динамика роста зарплат украинцев в 2021-м не будет сильно отличаться от предыдущих лет:

"Ситуация с ростом зарплат, как правило, стабильная из года в год. Сейчас экономика кардинально не поменялась, потому изменений ждать не стоит. Можно сделать вывод, что в 2021-м зарплаты будут быстрее расти в тех сферах, где рост уже присутствовал ранее, в 2018-2019 годах".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине обещанное президентом повышение минимальной зарплаты до 6500 грн перенесли с 1 июля на 1 декабря 2021 года.