Нацгвардия закупит к Новому году красной рыбы на почти 26 тыс. грн

Военная часть №3017 Нацгвардии в Харькове заплатит более 25 тыс. грн за красную рыбу – форель. Заказала часть 106 кг рыбы. Привезти ее должны до 31 декабря.

Согласно информации ProZorro, деньги за рыбу получит частный предприниматель Юлия Булгакова. Оплачена покупка будет из госбюджета.

За каждый килограмм форели часть заплатит 240 грн. Общая же сумма составит 25 440 грн.

На накрытие "бюджетного" новогоднего стола каждая среднестатистическая украинская семья должна будет потратить 1844,74 грн, что на 8,1% выше по сравнению с прошлым годом. Если же на стол будут поданы икра, красная рыба и т.п., заплатить придется 2 324,74 грн.

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Киевские же семьи должны будут заплатить еще больше: "бюджетный" стол обойдется в 2 123,59 грн (+10,8%). А с деликатесами – в 2 673,59 грн.

Для того, чтобы приготовить традиционные новогодние салаты, в 2021 году украинцам придется заплатить на 30% больше, чем в 2020-м. Так, ингредиенты "потянут":

для "Селедки под шубой" – на 84 грн;

для "Оливье" – на 152,13 грн.

По состоянию на 13 декабря на покупку необходимых ингредиентов для "Селедки под шубой" придется потратить 84 грн. При этом в стоимости не учитывались соль и перец. В частности, платить придется за:

селедка 1 шт – 75 грн/кг, 450 г = 33,75 грн;

картофель – 7,25 грн/кг, 300 г = 2,17 грн;

морковь – 8,4 грн/кг, 250 г = 2,10 грн;

свекла – 13,95 грн/кг, 450 г = 6,28 грн;

яйца – 36 грн/дес., 3 шт. = 10,8 грн;

лук – 11,9 грн/кг, 150 г = 1,78 грн;

майонез, 300 г = 26,9 грн.

На покупку всех продуктов для "Оливье", по состоянию на 13 декабря, потратить придется 152,13 грн. Как и с "Селедкой под шубой", соль и перец не учитывались. Платить придется за:

картофель – 7,25 грн/кг, 400 г = 2,9 грн;

морковь – 8,4 грн/кг, 250 г = 2,10 грн;

маринованные/соленые огурцы – 150 г = 17,5 грн

горошек, 420 г = 20 грн

колбаса "докторская" – 200 грн/кг, 400 г = 80 грн

яйца – 36 грн/дес., 4 шт = 14,4 грн;

лук – 11,9 грн/кг, 150 г = 1,78 грн

майонез, 150 г = 13,45 грн.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Министерстве экономики объяснили рост цен на продукты в Украине деятельностью развитых стран и "импортом инфляции из них". С деятельностью же украинского правительства, уверяют в ведомстве, подорожание не связано.