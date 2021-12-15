Больше 2 тыс. грн за бюджетный вариант – почему новогодний стол будет намного дороже, чем в 2020-м

На накрытие "бюджетного" новогоднего стола каждая среднестатистическая украинская семья должна будет потратить 1844,74 грн, что на 8,1% выше по сравнению с прошлым годом. Если же на стол будут поданыикра, красная рыба и т.п., заплатить придется 2 324,74 грн. Киевские же семьи должны будут заплатить еще больше: "бюджетный" стол обойдется в 2 123,59 грн (+10,8%), а с деликатесами – в 2 673,59 грн.

Расчет производился, исходя из количества членов семьи в 4 человека. Об этом сообщает Национальный научный центр "Институт аграрной экономики".

По сравнению с прошлым годом, цены на мясные продукты для новогоднего стола выросли на 10-26%. В частности:

0,5 кг нарезки из сырокопченой колбасы "Салями" будет стоить 98,5 грн (+10,1 % против цен 2020 года);

0,5 кг подбрюшины копченой – 110 грн (+10 %);

биток из свинины свежий – 115 грн (+4,5 %).

1 кг филе куриного – 120 грн.

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"В целом стоимость 2,5 кг мясных продуктов на новогоднем столе составит 443,5 грн. Еще 100 грн надо будет заплатить за 0,5 кг филе селедки", – отметили аналитики.

Стоимость овощей на новогоднем столе составит в среднем 185,38 грн. Фруктов – 105,8 грн. В частности:

2 кг картофеля – 17,38 грн;

1 кг грибов – 55 грн;

0,5 кг перца сладкого – 52,5 грн;

0,5 кг огурцов свежих – 22,5 грн;

1 кг помидоров свежих – 38 грн.

2 кг мандаринов – 70 грн;

1 кг бананов – 26 грн;

1 лимон (200 г) – 9,8 грн.

"Семьям, которые могут покупать деликатесы, придется дополнительно заплатить около 480 грн", – подчекрнули аналитики. В частности:

банка красной икры (120 г) – 260 грн;

200 г красной рыбы – 220 грн.

Для того, чтобы приготовить традиционные новогодние салаты, в 2021 году украинцам придется заплатить на 30% больше, чем в 2020-м. Так, ингредиенты "потянут":

для "Селедки под шубой" – на 84 грн;

для "Оливье" – на 152,13 грн.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Министерстве экономики объяснили рост цен на продукты в Украине деятельностью развитых стран и "импортом инфляции из них". С деятельностью же украинского правительства, уверяют в ведомстве, подорожание не связано.

Так считает глава министерства Юлия Свириденко. Свою позицию она озвучила в эфире передачи "Свобода слова на ICTV".

"Рост цен – не результат деятельности украинского правительства, а результат деятельности развитых стран, боровшихся с последствиями COVID-19. Исходя из того, что экономика страны открыта, мы импортировали эту инфляцию", – уверяет министр.

При этом она подчеркнула, что цены растут не только в Украине, но и во всем мире. И власти никак не могут на это повлиять.