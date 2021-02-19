У гражданской жены Козака нашли паспорт России и десятки объектов недвижимости – "Схемы"

У гражданской жены народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака Натальи Лавренюк нашли паспорт России, полученный в марте 2015 года.

Об этом заявляется в расследовании проекта "Схемы". Журналисты указали, что в открытых источниках минимум информации о женщине. Найти ее удалось только через проверку различных реестров Украины и РФ и с помощью источника, имеющего доступ к базе АС "Российский паспорт".

Оказалось, что Лавренюк родилась во Львове в 1975 году. Она зарегистрирована в многоэтажке в городе Калуга, в 2008 году – развелась.

"Проверка на официальном сайте налоговой службы Российской Федерации подтвердила: человек с такими данными действительно имеет паспорт гражданки России", – подчеркивается в статье.

Расследователям также удалось выяснить, что Лавренюк работала во Львовской политехнике и Львовском аграрном университете. Она является владелицей частного предприятия "Лилия", которое, по данным источников "Схем" в налоговой, не приносит ей доходов.

С 2004 года суммарные официальные доходы гражданской жены Козака якобы составили почти 5 млн гривен.

При этом в Украине у женщины есть немало недвижимого имущества. В частности, во Львове по улица Князя Романа, 22 Лавренюк имеет 381 квадратный метр нежилых помещений и 10 квартир.

1244 квадратных метра гостиничного комплекса "Швейцарский", который находится в смежном доме номер 20, также в ее владении.

"В Киеве женщина также имеет жилую площадь, но более скромную. В доме на проспекте Лобановского в 2016 году Наталья Лавренюк стала владелицей квартиры на 96 квадратных метров", – рассказали журналисты.

В 2018 году она купила однокомнатную квартиру в новостройке на Оболони за более миллиона гривен.

Кроме этого, в реестрах удалось найти, что Лавренюк обладает десятью земельными участками в Украине.

Таким образом, "Схемы" нашли у Лавренюк 12 квартир, 10 земельных участков, недостроенный дом в лесу, паспорт гражданки Украины, паспорт гражданки России.

Журналисты также указали, что отношения Козака и Лавренюк не зарегистрированы официально. Однако, у них есть дочь, а женщина является постоянной спутницей народного депутата, о чем свидетельствуют данные перелетов. В частности, Лавренюк путешествовала с Козаком в Россию и Европу, пара вместе пересекала границы на автомобилях, на рейсовых и частных самолетах – иногда даже по четыре-шесть раз в месяц.

В сентябре 2018 года журналисты засняли, как пара вместе садилась в авто в аэропорту "Киев".

Напомним, "Схемы" ранее писали, что Лавренюк владеет частью нефтяного бизнеса в России совместно с Оксаной Марченко и ее мужем Виктором Медведчуком. В декларации член ОПЗЖ свою спутницу не внес.

Также журналисты обнаружили у Лавренюк квартиру в одном из самых дорогих жилых комплексов Москвы – Knightsbridge Privat Park. По их данным, жилье площадью 657 квадратных метров она приобрела в марте 2020 года, на то время квартира могла стоить около 13 млн долларов (примерно 350 млн грн).

Как сообщал OBOZREVATEL, Лавренюк попала в базу данных "Миротворца". На сайте она указана как "пособник российских оккупантов" и "сожительница владельца антиукраинских СМИ".