Наггетс из McDonald’s продали на аукционе почти за 100 тысяч долларов

Владимир Пазий
Владимир Пазий
Личные финансы
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Наггетс из McDonald’s продали на аукционе почти за 100 тысяч долларов

Куриный наггетс из McDonald’s в форме космонавта из игры Among Us 4 июня был продан за $99 997. При этом начальная цена составляла 99 центов.

Об этом свидетельствуют данные сервиса интернет-аукционов eBay. Наггетс был выставлен на продажу 28 мая, однако предложения начали поступать лишь через два дня.

Наггетс продали на аукционе почти за 100 тысяч долларов

Отметим, что первая ставка составила сразу $14 869,69. После этого цена начала стремительно расти.

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Наггетс продали на аукционе почти за 100 тысяч долларов

Among Us – игра, разработанная американской компанией InnerSloth и выпущенная в 2018 году для Android, iOS и Windows. Проект, вдохновлённый игрой "Мафия", выполнен в научно-фантастической тематике.

Напомним, на аукционе продали Львовскую исправительную колонию за 377,5 млн грн. Причем стартовая цена актива составила 132,7 млн грн. Это первый успешный аукцион в рамках приватизации исправительных колоний в Украине.

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