Наггетс из McDonald’s продали на аукционе почти за 100 тысяч долларов

Куриный наггетс из McDonald’s в форме космонавта из игры Among Us 4 июня был продан за $99 997. При этом начальная цена составляла 99 центов.

Об этом свидетельствуют данные сервиса интернет-аукционов eBay. Наггетс был выставлен на продажу 28 мая, однако предложения начали поступать лишь через два дня.

Отметим, что первая ставка составила сразу $14 869,69. После этого цена начала стремительно расти.

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Among Us – игра, разработанная американской компанией InnerSloth и выпущенная в 2018 году для Android, iOS и Windows. Проект, вдохновлённый игрой "Мафия", выполнен в научно-фантастической тематике.

Напомним, на аукционе продали Львовскую исправительную колонию за 377,5 млн грн. Причем стартовая цена актива составила 132,7 млн грн. Это первый успешный аукцион в рамках приватизации исправительных колоний в Украине.

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