"Нафтогаз" вместе с СБУ вскрыл схему воровства газа: доказательства собирали месяцами

"Нафтогаз" вместе с СБУ разоблачил схему хищения газа и газового конденсата сотрудниками филиала своей дочерней компании "Укргаздобыча" в Полтавской области.

Как сообщает пресс-служба "Нафтогаза", сотрудники Управления по переработке воровали нефтепродукти при их отгрузке покупателям. В течение нескольких месяцев происходил сбор доказательной базы и определение круга причастных к преступлению лиц. Все собранные материалы были переданы в правоохранительные органы.

Оперативники установили, что должностные лица отгружали в емкости покупателей на 4-6 тонн больше, чем было приобретено. В ходе аферы организаторы подделывали официальную документацию.

Следственные действия продолжаются. По результатам их проведения причастным лицам планируют предъявить подозрение по статье 191 Уголовного кодекса Украины.

"Мы продолжаем внедрять новые комплексы безопасности, которые позволят нам полностью контролировать ситуацию на объектах НАК "Нафтогаз Украины", уменьшить человеческий фактор, прогнозировать возможные риски и действовать на опережение, чтобы предотвратить повторение подобных злоупотреблений в будущем", – отметили в службе безопасности "Нафтогаза".

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине с 1 апреля 2021-го поставщики газа могут устанавливать любые цены на голубое топливо без ограничения Кабмина. В результате несколько компаний приняли решение поднять тариф с 6,99 до 8,25-8,85 грн за куб.