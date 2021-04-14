На украинцев в аэропортах без их ведома оформляют десятки блоков сигарет: журналист вскрыл схему контрабанды

В Украине, как утверждает журналист Евгений Плинский, через магазины Duty Free в аэропорту "Жуляны" и других пунктах пропуска на пассажиров без их ведома оформляют покупку десятков блоков сигарет на каждого.

Таким образом, как говорится в опубликованном на YouTube-канале Плинского расследовании, операторы магазинов Duty Free реализуют товар без уплаты акцизов "на бумаге", а на самом деле продают их с помощью каналов контрабанды (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, только за ноябрь-декабрь 2020 года магазины Duty Free в аэропорту "Жуляны" продали пассажирам 530 584 блока сигарет. По 23 блока на каждого человека. На самом деле пассажиры даже не знают о том, что они "купили ящики сигарет".

"Естественно, эти сигареты никто не покупал, а сами продажи проходят для формального списания товара. При этом живые сигареты со складов Duty Free (с которых не уплачен акциз) продаются контрабандистам и направляются в ЕС. И эта "тема" существует не только в "Жулянах" или "Борисполе", – утверждает Плинский.

Оказывается, даже в мелких пунктах пропуска, "Вилок", "Малий Березний", "Дяково", существуют магазины беспошлинной торговли, которые, как утверждает Плинский, пользуются той же схемой. "Объем фиктивных продаж колоссален и осуществляется при непосредственном покровительстве таможни и погранслужбы, которая и передает сотрудникам Duty Freе базы лиц, пересекавших границу, и данные их посадочных талонов", – говорится в материале.

Размер акциза на каждую пачку – 29 грн. Бюджет теряет миллионы гривен из-за подобных схем. Сейчас Киевская таможня проводит проверку магазинов, в результате которой могут вскрыть описанную схему.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против топ-контрабандистов. Среди них известный Вадим Альперин, которого называют одним из главных контрабандистов Одессы, и Орест Фирманюк, которого экс-глава таможни Максим Нефедов называл "главным контрабандистом Украины".