На украинские монеты охотятся коллекционеры: платить готовы тысячи гривен

Украинцы могут хорошо заработать, продав старые копейки. Дело в том, что некоторые разновидности высоко ценятся нумизматами – настолько, что они готовы платить тысячи гривен, чтобы заполучить их в свои коллекции.

Видео дня

К примеру, 1-копеечные монеты 1996 года. По данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки":

разновидность 1БА с большими ягодами можно продать по цене от 1300 грн до 2000 грн;

разновидность 1БВ с маленькими ягодами – от 2500 грн до 3000 грн.

"Копейка 1996 г. встречалась не только в наборах НБУ, иногда ее находили в обращении. Однако монеты из обращения дешевле, чем копейки из набора", – рассказывают нумизматы.

А вот 2 копейки 1994 года разновидности 2(10 к.)АА можно продать по цене от 4 500 грн. Эту монету можно узнать по широкому канте аверса (лицевой стороне).

"При чекане аверса монеты использовался штемпель от 10 копеек 1994 года. Широкий кант получился из-за того, что диаметр штемпелей для 10 копеек меньше, чем для 2 копеек. Разновидность 2(10 к.)АА нумизматы часто называют "перепутка", – объясняют специалисты.

А вот за 50 копеек 1992 года разновидности 3ВАг можно, по данным специалистов, получить от 4 000 грн до 6 000 грн. Эту монету отличают:

средний зуб трезуба – он толстый;

рисунок – 17,7 мм;

гроздь №1 – имеет 4 ягоды, а пятая ягода слилась с венком;

гурт – гладкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 25 копеек 1992 года продают за 18 850 грн. Разновидность монеты редкостная – 4БАм "Англичанка".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!