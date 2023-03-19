На старых монетах можно хорошо заработать: какие копейки ценятся

Старые украинские монеты могут принести своим владельцам большие деньги. Они входят в разные коллекции, а потому нумизматы охотно платят за них тысячи гривен.

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К примеру, за монетау в 1 копейку 1992 года разновидности 1.11АЕ, по данным специалистов ресурса "Моенты-ягодки", на специализированных аукционах могут заплатить от 4 000 до 7 000 грн. Узнать такую монету можно по:

округлой верхушке правого верхнего листа;

больших ягодах.

За монету в 10 копеек 1994 года разновидности 2БАм можно выручить от 3 000 грн до 4 000 грн. Узнать ее можно по:

замкнутом четвертом зерне третьего колоса;

четвертом зерне четвертого колоса, которое касается листа;

маленькой нижней ягоде в грозди №2.

За 2000-3000 грн можно продать 25 копеек разновидности 5.1ДАг 1992 года. Ее отличают:

средний зуб трезуба – он округлый и толстый;

хвостик буквы Ї – снизу он касается буквы Н;

гроздь №2 – она в форме тупоугольного треугольника.

гурт – гладкая, без насечки.

"Гербовая сторона заметно отличается от других разновидностей 25 копеек. На аверсе большинства монет листья и колосья не четкие, плоские, их трудно различить", – отмечают нумизматы.

Как сообщал OBOZREVATEL, хороший доход могут принести украинцам и некоторые 50-копеечные монеты. К примеру, за монету 1994 года разновидности 1.1АГм платить готовы от 2 000 грн до 4 000 грн.

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