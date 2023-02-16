На АЗС пересчитали цены на бензин: сколько стоит заправиться

По состоянию на 16 февраля бензин А-95 в Украине стоит в среднем 48,13 грн/литр. Это на 20 коп./литр ниже, чем было неделей ранее – 9 февраля его стоимость составляла 48,33 грн/литр. Таким образом, чтобы заправить авто с 50-литровым баком по текущим ценам, придется заплатить более 2400 грн.

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Дороже всего, по данным Все АЗС, ресурс продают в Херсонской и Луганской областях – по 51 грн/литр. Дешевле всего – по 47,5 грн/литр – сразу в ряде областей:

Волынской;

Житомирской;

Ивано-Франковской;

Львовской;

Ривненской;

Сумской;

Хмельницкой.

Сколько стоит заправиться в Киевской области

В столичном регионе литр бензина А-95 стоит в среднем 48,75 грн. Таким образом, чтобы заправить авто с 50-литровым баком по таким ценам, придется заплатить около 2500 грн.

Дороже всего, по данным аналитиков, ресурс разливают на АЗС сети Sentoza Oil – по 52 грн/литр. В топ-5 также входят:

Авиас – 50 грн;

Socar – 49,99 грн;

OKKO, WOG – по 49,99 грн;

Chipo – 48,8 грн.

Дешевле всего ресурс стоит на заправках Mango – 45,49 грн/литр. Далее идут:

Укрнафта – 45,5 грн/литр;

UPG – 46,3 грн/литр;

Авантаж 7 – 46,5 грн/литр;

Укргаздобыча – 46,99 грн/литр.

Украина создает экстренный запас бензина

В то же время Кабинет министров одобрил законопроект, предусматривающий создание государственного запаса нефти и нефтепродуктов. Согласно документу, этого запаса должно хватать минимум на 2 месяца.

Создавать такой топливный резерв планируется совместно с представителями бизнеса. Сотрудничество государства и частных компаний будет происходить по вопросам хранения, безопасности, мониторинга и репортинга топлива.

Использовать резерв топлива будут в случае кризисной ситуации. Нефть и нефтепродукты разрешается направлять только на внутренние нужды Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, объем запасов нефтепродуктов напрямую влияет на цену топлива в Украине. Так, за последние месяцы в стране накопили достаточно топлива, чтобы цены на АЗС снизились на 4-5 грн за литр.

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