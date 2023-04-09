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Можно хорошо заработать: за какие гривни украинцам готовы платить большие деньги

Роман Костюченко
Личные финансы
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За какие гривни украинцам готовы платить большие деньги

Украинцы могут хорошо заработать, продав гривневые банкноты. Высокая стоимость может быть обусловлена разными особенностями купюры, номинал же роли не играет.

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К примеру, 20 грн 1992 года было продано на специализированном ресурсе Violity за 4 500 грн. У этой банкноты оборотная сторона напечатана под углом 180 градусов к лицевой, что сделало ее коллекционной.

Украинцы могут хорошо заработать, продав гривневые банкноты

А 5 грн 1992 года было оценено в 24 000 грн из-за ее брака: на обратной стороне купюры четко пропечатаны только орнамент и номер.

Высокая стоимость может быть обусловлена разными особенностями купюры, номинал же роли не играет

А за 30 000 грн продают набор из десяти 50-гривневых купюр с номерами от ЕД 1666660 до ЕД 1666669. Согласно объявлению:

  • состояние банкнот – отличное;
  • дефектов они не имеют;
  • реставрации не подвергались.
За 30 000 грн продают набор из десяти 50-гривневых купюр с номерами от ЕД 1666660 до ЕД 1666669

Как сообщал OBOZREVATEL, за хорошие деньги можно продать и монеты. К примеру, за 2 копейки 1996 года разновидности 1АА из алюминия могут заплатить 600-800 грн. А за такие же монеты, но из немагнитной стали – 2800-5600 грн.

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